Startseite Urlaubsziel Rhein: Kreuzfahrten auf dem Fluss bieten viel Abwechslung Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2023-05-08 20:23. Wer seinen Urlaub nutzen möchte, um neue Leute kennenzulernen und die Gemeinschaft an Bord des Schiffes zu genießen sowie gleichzeitig herrliche Landschaften und interessante Orte zu entdecken, für den ist eine Flusskreuzfahrt genau das Richtige. Zwischen den Besuchen der bekannten Städte ziehen die bezaubernden Flusslandschaften die Reisenden in ihren Bann. Um einige der schönsten Landschaften und Städte Europas zu besuchen, ist eine Rheinkreuzfahrt zu empfehlen. Schließlich können auf einer Rheinkreuzfahrt Metropolen wie Köln, Amsterdam oder Rotterdam angesteuert werden. Wer sich für die Reedereien, die Rheinkreuzfahrt im Programm haben, und deren Routen interessiert, sollte die Website des Kreuzfahrtspezialisten rivers2oceans-kreuzfahrten.de besuchen. Das Spezialreiseportal hat zahlreiche unterschiedliche Rheinkreuzfahrten zu günstigen Preisen übersichtlich zusammengestellt. Auf einer Rheinkreuzfahrt Metropolen wie Köln, Amsterdam und Rotterdam besuchen Wer Besuche in Köln, Amsterdam und Rotterdam unternehmen möchte, dem sei beispielsweise die „Phoenix Rhein Kurzkreuzfahrt – bis zum Ijsselmeer“ empfohlen. Zunächst ist es die Dommetropole Köln, die man als Reisender ansteuert, denn hier startet die Rheinkreuzfahrt. Von Köln aus fährt das Kreuzfahrtschiff MS Andrea den Niederrhein entlang und nimmt Kurs auf Amsterdam. Das quirlige Amsterdam ist eine der schönsten und kulturell vielfältigsten Städte Europas und bietet eine Fülle von Sehenswürdigkeiten. Die Grachten sind nicht nur das Wahrzeichen Amsterdams, sondern auch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Grachtenrundfahrt durch Amsterdam bietet Urlaubern eine großartige Möglichkeit, die Stadt aus einer einzigartigen Perspektive zu erleben. Außerdem bietet Amsterdams Rijksmuseum als eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt eine beeindruckende Sammlung niederländischer Kunst, darunter natürlich auch Werke von Rembrandt. Weiter geht die Rheinkreuzfahrt über das Ijsselmeer nach Medemblik und Hoorn, bevor der Besuch von Rotterdam ansteht. Im modernen und dynamischen Rotterdam warten Sehenswürdigkeiten wie die Markthalle - ein architektonisches Meisterwerk und ein beliebtes Ziel für Besucher, die sich für Essen und Trinken interessieren. Auch die Erasmusbrücke oder den Aussichtsturm Euromast könnte man besuchen, bevor die Reise dann wieder zurück nach Köln geht. Unterhaltung und kulinarische Spezialitäten genießen auf der Rheinkreuzfahrt Zwischendurch kann man die Zeit an Bord des Kreuzfahrtschiffes einfach genießen: Die deutsche Reederei Phoenix Reisen hat sich einen ausgezeichneten Ruf hinsichtlich Qualität, Service und Kundenzufriedenheit erworben. Nicht nur, dass das freundliche und engagierte Personal an Bord stets bemüht ist, den Gästen einen angenehmen und unvergesslichen Urlaub zu bieten. Phoenix hat auch eine Flotte von modernen und komfortablen Schiffen, die mit erstklassigen Einrichtungen ausgestattet sind und viele Annehmlichkeiten bieten. Die Rheinkreuzfahrt mit Phoenix beinhaltet im Reisepreis viele Leistungen wie Vollpension an Bord, bei welcher kulinarische Spezialitäten der gehobenen Klasse geboten werden, sowie ein Unterhaltung- und Veranstaltungsprogramm. Weitere Informationen zu Rheinkreuzfahrten gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrt-rhein-kreuzfahrten Kurzprofil:

Auf der Website des Wedeler Reiseunternehmens Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. werden Hochsee- und Flussreisen namhafter Reedereien angeboten. Reisende finden hier Informationen zu allen Reiseangeboten wie beispielsweise zu den Routen, zum Schiff und zu den Leistungen während der Kreuzfahrt. Der Kundenservice steht per Telefon und E-Mail für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

