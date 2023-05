Startseite Empfehlung von MrDISC: Bedruckbare Mehrwegflasche und Lunchbox in frei kombinierbarer Box Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 17:34. 2 % Spende an Water.org durch den Verkauf individuell bedruckter Flaschen und Lunchboxen aus Glas mit Bambusdeckel Eine M-Box (https://www.mrdisc.com/neuheiten/70222/m-box-stay-healthy?c=199), die frei zusammenstellbar ist, bietet viele Vorteile gegenüber vorgefertigten Geschenkboxen. Sie gibt dem Schenker die Möglichkeit, die Geschenke entsprechend den Bedürfnissen und Vorlieben des Empfängers auszuwählen und anzupassen. Das macht sie einzigartig und individuell. Das Erstellen dieser Geschenkbox erspart Zeit, da es dem Schenker ermöglicht, verschiedene Produkte von einem einzigen Anbieter auszuwählen und sie in einer Geschenkbox zu erhalten, anstatt sie einzeln zu kaufen und zu verpacken. Die Lunch-Box aus Borosilikatglas mit Bambusdeckel ist eine umweltfreundliche Alternative zu Plastik-Lunch-Boxen. Borosilikatglas ist ein robustes Material, das hitzebeständig ist, hohen thermischen Unterschieden standhält, nicht leicht zerbrechlich ist und somit stoßfester als herkömmliches Glas. Der Bambusdeckel gibt der Lunch-Box ein natürliches Aussehen und trägt zum umweltfreundlichen Charakter bei. Die Lunchbox wird nur mit Handwäsche gereinigt. Diese Box inklusive eines handlichen Göffels (Gabel mit Löffel) eignet sich ideal für den Einsatz im Büro, beim Sport, in der Schule oder auf Reisen. Sie ist für eine Vielzahl von Lebensmitteln geeignet - von Sandwiches und Salaten bis hin zu warmen Speisen. Es ist möglich hausgemachte Mahlzeiten in dieser Glas-Lunch-Box aufzubewahren und zu erhitzen. Durch den luftdichten Bambusdeckel bleiben die zu Hause zubereiteten Mahlzeiten beim Transport noch frisch. Der Deckel schließt dicht, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gerüchen zu verhindern. Die Mehrwegflasche aus Glas von MrDISC (https://www.mrdisc.com/) ist eine umweltfreundliche Alternative zu Plastikwasserflaschen. Glas ist wiederverwendbar, langlebig und lässt sich leicht recyceln, während Bambus als schnell nachwachsender Rohstoff eine umweltfreundliche Wahl ist. Diese Flasche eignet sich ideal für unterwegs, im Büro oder beim Sport. Sie ist leicht in einer Handtasche oder einem Rucksack transportierbar und läuft nicht aus. Bei der Auswahl ist es wichtig, auf die Qualität des Produkts zu achten. Diese Flasche, hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas, hat ein Fassungsvermögen von 750ml.

Der Deckel schließt dicht, um Auslaufen zu vermeiden. Sie ist BPA frei. Und damit frei von schädlichen Chemikalien. Ein bedruckbares Sleeve für die Flasche und die Box komplettiert das Set. Der Namensaufdruck auf dem Deckel der Flasche und der Lunchbox individualisiert zusätzlich das Geschenk und erhöht den Wiedererkennungswert.

Insgesamt ist die individuell bedruckbare und zusammenstellbare M-Box "Stay Healthy", bestehend aus Mehrwegflasche und Lunchbox aus Glas mit Bambusverschluss, eine umweltfreundliche und stilvolle Wahl für Menschen, die ihren Plastikkonsum reduzieren wollen und nach einer langlebigen und wiederverwendbaren Wasserflasche und Lunchbox mit personalisiertem Aufdruck suchen,

Die Spende von 2% des Erlöses jedes verkauften Produkts an Water.org ist ein positives Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, um soziale und ökologische Probleme anzugehen und das Leben von Menschen zu verbessern. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte.

