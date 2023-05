Startseite Klaus Imping und Michael Ciatto enthüllen neue Erkenntnisse für eine erfolgreiche digitale Transformation in ihrem Buch "Tribal Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 16:06. München, 8. Mai 2023 - Die Co-Autoren Klaus Imping und Michael Ciatto sind stolz darauf, ihr neues Buch anzukündigen. Es ist ab sofort über Amazon als eBook, Hardcover und Taschenbuch erhältlich. In diesem innovativen Buch finden C-Suite-Führungskräfte, leitende Angestellte, Change Manager und Supply-Chain-Experten erprobte Lösungen und effektive Taktiken, um die blinden Flecken aufzudecken, die derzeit ihre digitale Transformation sabotieren. Laut aktuellen Studien scheitern mehr als 70 Prozent der Unternehmen daran, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen. Die einzelnen Kapitel des Buches sind so strukturiert, dass sie potenzielle Fehlerquellen aufdecken und "tribale" Elemente überwinden, die die Roadmap zum Erfolg der digitalen Transformation behindern. Der Autor Klaus Imping erklärt: "Ich bin leidenschaftlich daran interessiert, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen effektiv zu gestalten. Gemeinsam können wir die Fallstricke bekämpfen, die die Adoption sabotieren und Veränderungen neutralisieren." Das Buch deckt nicht nur archaische oder unkontrollierte Methoden auf, die die digitale Adoption behindern, sondern gibt auch Beispiele, um den ROI zu maximieren und die Digitalisierungs-Transformationsanstrengungen in der heutigen technologiegetriebenen Ära erfolgreich durchzuführen. Die neuen Erkenntnisse, die in "Tribal f*cks up Digital" vorgestellt werden, zeigen, dass "tribale" Elemente vollständig verstanden werden müssen, um vermieden zu werden. Weitere Informationen zum Buch und zum Autor finden Sie auf der Website https://www.klausimping.com/tribalfcksdigital/ Das Buch ist hier (https://www.amazon.de/s?k=klaus+imping&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3...) erhältlich. Hinweis an die Redaktionen: Wir stellen Ihnen gerne ein Rezensionsexemplar zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail unter christinevk@chriscrossrelations.de Über mSE PointOut

Unter einem neuen unternehmerischen Dach und unter neuer Leitung hat die mSE PointOut Group die Geschichte, die Erfolgsbilanz und die Erfahrung von mSE Solutions mit der Kompetenz von PointOut in prozessunterstützender Software kombiniert, um bisher unerschlossene Bereiche für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu erobern. Im Mittelpunkt stehen der Prozess und der Workflow, die OBJEKT der DIGITALISIERUNG sind. Die Vision lautet: "From tribal to orchestrated: Digital Business Workflow Integration e2e." http://www.mse-pointout.com Firmenkontakt

