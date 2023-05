Startseite Stoßschutz für Wände und Türen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 15:57. Türstopper / Gummistopper Wenn Sie es leid sind, dass Ihre Türen zuschlagen oder Ihre Wände beschädigen, sollten Sie den Einsatz von Türstoppern und -puffern in Betracht ziehen. Diese kleinen Geräte können helfen, Schäden zu vermeiden und verhindern, dass sich Türen zu heftig schließen. Der 12 x Türstopper & Türpuffer weiß - 4 cm - Wand &Tür & Toilettendeckel ist ein Set aus 12 kleinen, weißen Türstoppern und Puffern, die an Wänden, Türen und Toilettendeckeln verwendet werden können. Jeder Anschlag und Stoßfänger hat einen Durchmesser von 4 cm und ist damit klein genug, um unauffällig zu sein, aber groß genug, um effektiven Schutz zu bieten.

Die Türstopper sind aus einem haltbaren und flexiblen Gummimaterial gefertigt, das auch bei wiederholtem Gebrauch nicht abgenutzt wird oder bricht. Sie sind leicht anzubringen und können mit der mitgelieferten Klebefolie auf jeder Oberfläche befestigt werden. Ziehen Sie einfach die Schutzfolie ab und drücken Sie den Anschlag oder Stoßfänger auf die gewünschte Oberfläche. Das 12-teilige Türstopper- & Türpuffer-Set ist in einem schlichten, weißen Farbton gehalten, der sich leicht in jede Einrichtung einfügen lässt. Das Set besteht aus 12 Teilen mit einem Durchmesser von jeweils 4 cm und ist somit ideal für verschiedene Türgrößen und -stärken. Das Set kann Hausbesitzern mehrere Vorteile bieten. Sie können dazu beitragen, Wände und Möbel vor Schäden zu schützen, die durch zuschlagende Türen verursacht werden. Sie können auch den Geräuschpegel in der Wohnung reduzieren und die Abnutzung von Toilettendeckeln verhindern.

Das schlichte und saubere weiße Design passt zu jeder Wohnungseinrichtung und macht sie zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Zuhause. Das Set umfasst 12 Stück und kann überall in der Wohnung eingesetzt werden, um Schäden zu verhindern und den Geräuschpegel zu senken. Diese Anschläge und Puffer können in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden, z. B. um zu verhindern, dass Türen gegen Wände oder Möbel stoßen, um Toilettendeckel vor dem Zuschlagen zu bewahren oder um Wände vor Schäden durch Türgriffe zu schützen. Sie sind auch eine gute Option für diejenigen, die in Wohnungen oder Mietshäusern leben und Schäden an Wänden verhindern wollen, ohne permanente Veränderungen vorzunehmen. Neben ihrem praktischen Nutzen sind die Türstopper und -puffer auch ästhetisch ansprechend. Ihr schlichtes, weißes Design fügt sich nahtlos in die meisten Einrichtungsstile ein und macht sie zu einer guten Wahl für alle, die ihr Zuhause schützen wollen, ohne auf Stil zu verzichten. Produktmerkmale:

- Satz mit 12 Türstoppern und Stoßdämpfern in Weiß.

- Der Durchmesser von 4 cm passt zu den meisten Türgriffen und Toilettendeckeln.

- Selbstklebendes Design für eine einfache Installation.

- Schützt Wände, Türen und Toilettendeckel vor Schäden, die durch Zuschlagen oder Stöße verursacht werden.

- Weiche und dauerhafte Polsterung.

- Perfekt für den Einsatz zu Hause, im Büro oder im Gewerbe.

- Leicht zu entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.

- Hergestellt aus hochwertigen Materialien für eine lange Nutzungsdauer. 12 x Türstopper & Türpuffer weiß - 4 cm - Wand & Tür & Toilettendeckel - Stopper als Wandschutz - Gummistopper (https://www.tk-gruppe.com/products/12-x-turstopper-turpuffer-weiss-4-cm-...) Dieses Set aus 12 Türstoppern und Stoßdämpfern in Weiß ist perfekt geeignet, um Ihre Wände, Türen und Toilettendeckel vor Schäden zu schützen, die durch Zuschlagen oder Stöße entstehen. Mit einem Durchmesser von 4 cm können diese selbstklebenden Kissen leicht auf jeder Oberfläche angebracht werden und bieten einen weichen und dauerhaften Polstereffekt. Insgesamt ist das 12 x Türstopper & Türpuffer weiß - 4 cm - Wand- & Tür- & Toilettendeckel-Set eine nützliche Ergänzung für jedes Zuhause. Dank der einfachen Installation, der vielseitigen Verwendung und der zahlreichen Vorteile können Hausbesitzer ihr Zuhause mit diesen einfachen und effektiven Hilfsmitteln vor Schäden schützen und den Lärmpegel reduzieren. Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen - beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice Firmenkontakt

TK Gruppe Timo Klingler

https://www.tk-gruppe.com/ Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

