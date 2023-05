Startseite Mit den Experten von Optiqum zum TISAX Zertifikat Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 15:38. Optiqum - Ein führender Experte im TISAX-Bereich bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Automobil- und IT-Branche Köln, 08.05.2023 - Optiqum, ein renommiertes Beratungsunternehmen im Bereich TISAX, Informationssicherheitsmanagement und IT, bietet maßgeschneiderte Lösungen und kompetente Beratung für Unternehmen jeder Größe. Durch den Einsatz seiner hochqualifizierten TISAX-Spezialisten, die über 10 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie und IT-Branche verfügen, hebt sich Optiqum deutlich von der Konkurrenz ab.

Die Experten von Optiqum besitzen herausragende Kompetenzen in verschiedenen Bereichen. Im Automotive-Sektor sind dies: Produktionsprozessoptimierung, Lieferantenmanagement, Methodenkompetenz sowie Aufbau und Optimierung von Qualitäts- und Managementsystemen. Im IT- und Informationssicherheitsmanagement sind dies: Serverinfrastruktur, Cyberattackenabwehr, Cryptocodierung, Cryptografie und Pentests.

Ein wesentlicher Vorteil von Optiqum ist die Schaffung von effizienten Lösungen ohne beratungsintensive Sonderprozesse, die eine langjährige Betreuung durch Berater erfordern würden. Bei Bedarf übernimmt Optiqum jedoch auch langlaufende Aufgaben bei Ressourcenmangel, wenn dies vom Kunden gewünscht wird.

Optiqum legt großen Wert auf maßgeschneiderte Angebote, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind, anstatt einen "One Size Fits All"-Ansatz zu verfolgen. Das TISAX-Team von Optiqum ist derzeit bei vier akkreditierten Trainingsorganisationen tätig und betreut TISAX®-Projekte in 13 verschiedenen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Rumänien, Bulgarien, Tschechien, Großbritannien, USA, Indien, China, Mexiko und Schweden.

Zu den Kunden von Optiqum zählen sowohl Großunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern als auch kleine Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern. Mit ihrem umfassenden Leistungsportfolio und der gezielten Expertise ist Optiqum der ideale Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach professioneller Unterstützung im TISAX (https://vda-isa-berater.com/tisax-zertifikat)-, IT- und Informationssicherheitsmanagement-Bereich sind. Weitere Informationen über Optiqum und seine umfassenden Dienstleistungen finden Sie auf der offiziellen Website: https://www.vda-isa-berater.com

