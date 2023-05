Neue Immobilienprojekte von Emaar Properties, Dubai

May at Arabian Ranches 3 und Seascape Mina Rashid

May at Arabian Ranches 3 ist das neueste Projekt von Emaar Properties, das exklusiv gestaltete Stadthäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern und unvergleichlichen Einrichtungen bietet. Es verbindet nahtlos zeitgenössisches Design mit zeitloser Eleganz und schafft so ein unverwechselbares Wahrzeichen, das inmitten der Skyline hervorsticht.

In Arabian Ranches 3, einer der prestigeträchtigsten Gemeinden Dubais, gelegen, haben die Bewohner leichten Zugang zu den wichtigsten Attraktionen der Stadt. Ob Sie nun in erstklassigen Einzelhandelsgeschäften einkaufen, in Gourmet-Restaurants speisen oder das pulsierende Unterhaltungsangebot erkunden möchten, alles ist nur einen Steinwurf von Ihrer Haustür entfernt. Dank der ausgezeichneten Anbindung an die wichtigsten Straßennetze ist es zudem ein Leichtes, in andere Teile Dubais zu pendeln.

Das Projekt bietet eine Reihe von sorgfältig entworfenen Wohnungen, die modernes Wohnen neu definieren. Von den geräumigen und eleganten Stadthäusern strahlt jedes Haus zeitgenössischen Charme aus und wird nach höchsten Qualitätsstandards gebaut. Die Architektur verbindet nahtlos die traditionelle arabische Ästhetik mit zeitgenössischen Elementen und schafft so eine visuell beeindruckende Umgebung, die sowohl einladend als auch zeitlos ist.

Treten Sie ein und lassen Sie sich von den durchdacht geplanten Innenräumen faszinieren, die Funktionalität und Opulenz miteinander verbinden. Ausgedehnte Wohnräume, hohe Decken und große Fenster lassen viel natürliches Licht herein und schaffen eine helle und luftige Atmosphäre. Ein privates Refugium, in dem Sie sich stilvoll entspannen und erholen können:

- Luxuriöse Design-Stadthäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern

- Erstklassige Lage in Arabian Ranches 3, Dubai

- Zeitgenössisches Design mit zeitloser Eleganz

- Nahtlose Verschmelzung von Luxus und Komfort

- Ausgezeichnete Anbindung an das Hauptstraßennetz

- Große Flächen mit üppigen Landschaften, Parks und Erholungsgebieten

- Reichlich natürliches Licht und atemberaubende Ausblicke

- Viel Platz für Entspannung, Unterhaltung und das Schaffen von Erinnerungen

Die May Townhouses sind so konzipiert, dass sie ihren Bewohnern eine Reihe von Weltklasse-Annehmlichkeiten bieten, die allen Bedürfnissen und Wünschen gerecht werden. Die Gemeinschaft verfügt unter anderem über ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Swimmingpool, eine Joggingstrecke und einen Kinderspielplatz. Die Gemeinde beherbergt auch eine Reihe von Einzelhandelsgeschäften und Restaurants, die den Bewohnern eine große Auswahl an Möglichkeiten bieten.

- Fitnesscenter und Sporthalle

- Schwimmbäder und Sonnenterrassen

- Joggingstrecken und Radwege

- Grüne Gärten und Parks

- Spielplätze für Kinder

- Gemeinschaftsklubhaus

- Eigene Parkplätze

- Einzelhandelsgeschäfte und Verbrauchermärkte

- 05 Minuten - Global Village

- 10 Minuten - Dubai Polo & Equestrian Club

- 20 Minuten - Stadtzentrum Dubai

- 20 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai

- 35 Minuten - Die Dubai Mall

- 35 Minuten - Dubai Marina

- 35 Minuten - Internationaler Flughafen Al Maktoum

Der Masterplan von May ist ein Beleg für das Engagement von Emaar Properties, florierende Gemeinschaften zu schaffen. Das Projekt, das sich über mehrere Hektar üppiger Landschaften erstreckt, bietet eine Vielzahl von Wohnoptionen, die unterschiedlichen Lebensstilen und Vorlieben gerecht werden. Hier wird jede Einheit sorgfältig mit hochwertigen Oberflächen und zeitgenössischem Design ausgestattet. Der Masterplan umfasst auch eine Reihe von Grünflächen, Parks und Erholungsgebieten, die den Bewohnern eine ruhige und friedliche Umgebung bieten, in der sie sich entspannen und mit der Natur in Kontakt kommen können.

Die Grundrisse der May-Wohnanlage wurden sorgfältig entworfen, um die Raumnutzung mit Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern zu maximieren und ein optimales Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Funktionalität zu wahren. Jede Einheit ist ein Zeugnis sorgfältiger Handwerkskunst, die moderne architektonische Elemente und hochwertige Oberflächen umfasst. Die Grundrisse sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen moderner Familien gerecht werden und ausreichend Platz für Entspannung, Unterhaltung und die Schaffung bleibender Erinnerungen bieten.

Seascape at Rashid Yachts & Marina ist ein neues Projekt von Emaar Properties, das Apartments und Stadthäuser mit 1 bis 3 Schlafzimmern direkt am Wasser in Mina Rashid bietet. Erleben Sie den neu definierten Luxus direkt am Meer in den vier mehrstöckigen Gebäuden, wo diese zeitgenössischen Residenzen anspruchsvolle Annehmlichkeiten und eine ruhige Umgebung mit aufregenden Geschäften und Attraktionen bieten.

Die erstklassige Weltklasse-Adresse Rashid Yachts & Marina bietet exklusiven Zugang zu 430 Nassliegeplätzen für Yachten mit hochmodernen Einrichtungen und einem fachkundigen Yachthafenteam, das Ihnen zur Verfügung steht. Entdecken Sie den Lebensstil, der Ihnen ein Fest der Möglichkeiten bietet, bei dem Sie das angesagteste Reiseziel mit Sandstränden und dem besten kosmopolitischen Lebensstil erkunden.

Es ist eine wunderbare Wohngemeinschaft, die den Menschen den attraktivsten Lebensstil in Dubai bietet. Die Nachbarschaft bietet eine Adresse mit einem so hohen Maß an Luxus, wo Sie einen Lebensstil wie nie zuvor erleben werden. Den Käufern wird diese wirklich bemerkenswerte Gelegenheit geboten, weil sie ihr Leben verbessern und ein Yachting-Ziel in Dubai bieten wird.

Der Luxus, der Stil und die Eleganz dieser Anlage werden durch den atemberaubenden Blick auf den Yachthafen und den blauen Horizont des Golfs mit seinem endlosen Wasser geboten. Sie haben Zugang zu Einrichtungen und Dienstleistungen, zu denen die Allgemeinheit keinen einfachen Zugang hat. Daher ist es wichtig, dass Sie eine Entscheidung treffen, die nicht nur für Sie selbst, sondern auch für Ihre Familie von Vorteil ist:

- Hochwertige Design-Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Stadthäuser

- Langer Kanalpool mit Yachthafenpromenade

- Einzelhandel und Gastronomie am Wasser

- Fußgängerbrücken für schnellen Zugang

- Attraktive Zahlungsplanoptionen

- Hochmoderne Einrichtungen wie nie zuvor

Die Bewohner von Emaar Seascape haben Zugang zu einer breiten Palette einzigartiger und faszinierender Annehmlichkeiten, die sie mit ihren Familien teilen können, um glückliche Erinnerungen zu schaffen. Die Anlage befindet sich in einem Yachthafen, der eine Vielzahl von Freizeiteinrichtungen bietet, darunter eine großzügige Promenade mit Gastfreundschaft auf dem Wasser, wo Sie sich wie nie zuvor verwöhnen lassen können.

- Schwimmbad

- Turnhalle

- Jogging-Pfade

- Parkplatz

- Gepflegter Garten

- Barbecues Bereich

- Schwimmende Restaurants

- Kinderspielplatz

- Jachthafen und Promenade

Die Emaar Seascape Residences befinden sich in der erstklassigen Rashid Yachts & Marina in Mina Rashid und bieten einen Lebensstil am Wasser für alle. Die Bewohner dieses Stadtteils haben eine fantastische Möglichkeit, eine Reihe von anderen Gegenden und Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erreichen, da sie über die Sheikh Zayed Road leicht zu erreichen sind. Der Ort ist Dubais neueste und beispiellose Wohnhafenadresse, die mit ihren Nassliegeplätzen und Yachteinrichtungen einen erweiterten Lebensstil bietet.

- 10 Minuten - Sheikh Zayed Road

- 15 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai

- 20 Minuten - Die Dubai Mall

- 20 Minuten - Burj Khalifa

- 20 Minuten - Hafen Dubai Creek

- 20 Minuten - Stadtzentrum Dubai

Emaar Seascape at Rashid Yachts & Marina in Mina Rashid ist ein Masterplan-Projekt, das den Bewohnern einen Lebensstil direkt am Strand bietet, der mit den exklusiven Vorteilen der Gemeinschaft einhergeht. Die Anlage bietet einen weitläufigen Lebensstil mit luxuriösem Wohnraum, so dass jeder einen herausragenden und einzigartigen Lebensstil erleben kann.

Da sich die Anlage in einer erstklassigen Lage befindet, haben die Bewohner außerdem leichten Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und genießen ein Höchstmaß an Sicherheit und Privatsphäre innerhalb der Gemeinde. Dies ermöglicht den Bewohnern einen Lebensstil, der sowohl bequem als auch umweltfreundlich ist.

Emaar Seascape bietet eine Reihe von stilvollen Design-Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern, die mit den exklusiven Vorzügen des Viertels verbunden sind. Die modernen Wohneinheiten sind ein Meisterwerk an Details und Design, bei dem die Bewohner den endlosen Blick auf das Wasser genießen können.

Jedes der Appartements ist in einer höchst individuellen und ansprechenden Weise gestaltet, so dass es sich leicht von den anderen unterscheiden lässt, und die Mieter können jede Einheit erwerben, die ihren Bedürfnissen entspricht.

