Startseite Die Fa. Hof Lebensberg GmbH der Familie Raabe will mit Investoren ihre Kunden, den Umsatz und den Ertrag weiter erhöhen Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2023-05-08 13:14. Die Hof Lebensberg GmbH, gegründet im Jahr 2021 von Paul und Janine Raabe und im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter der HRB 33060 eingetragen, ist ein Leuchtturmbetrieb für regenerative Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft in Deutschland, berichtet Dr. jur. Horst Werner www.finanzierung-ohne-bank.de . Der landwirtschaftliche Hof befindet sich zu 100% im Besitz der Familie Raabe. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine klimaresiliente und profitable Landwirtschaft zu betreiben und das Wissen über die regenerative, nachhaltige Landwirtschaft zu verbreiten. Die Marktpositionierung des Unternehmens ist durch den direkten Vertrieb von hochwertigen Produkten an kaufkräftige Städte wie Mainz und Wiesbaden sowie das umliegende Umland gekennzeichnet. Die kurze Lieferkette ermöglicht es, den Kunden beste Qualität und Frische zu garantieren. Produkte werden morgens frisch geerntet und noch am selben Tag mit dem hofeigenen Lieferservice ausgeliefert. In den letzten beiden Jahren hat Hof Lebensberg grundlegende Infrastrukturen aufgebaut, darunter 1 Hektar Gewächsfläche, 1,5 Hektar Gemüseanbau im intensiven Market Gardening Stil, 80.000 gepflanzte Bäume und Sträucher, Kartoffel- und Getreideanbau sowie holistische Hühnerhaltung. Die Nachfrage nach frischen und qualitativ hochwertigen Produkten, wie den wöchentlich ausverkauften Eiern, wächst stetig und die Kunden sind begeistert. Das Unternehmen plant, in naher Zukunft 200 Stammkunden und mittelfristig 1.000 Stammkunden zu beliefern. Derzeit werden 40 Hektar bewirtschaftet, mit dem Ziel, langfristig auf mindestens 140 Hektar zu erweitern. Der Maschinenpark ist bereits auf diese Expansion ausgelegt. Die Hof Lebensberg GmbH ( www.hoflebensberg.de ) verfolgt das Ziel, nicht nur den eigenen Betrieb erfolgreich zu gestalten, sondern auch einen gesellschaftlichen Wandel in der Landwirtschaft anzustoßen. Hierzu werden Seminare, Kurse und Workshops angeboten, zu verschiedenen Themen rund um die regenerative Landwirtschaft. Zum Erwerb der Hofstelle, sowie für den Bau der Maschinenhalle, den Ausbau des Büros und für die Instandsetzung essentieller Infrastruktur bietet die Hof Lebensberg GmbH ein breites und attraktives Portfolio an Vermögensanlagen für Investoren. Es gibt grundschuldbesicherte Kapitalanlagen ab 20.000.- € zu 4% Festzins p.a. mit einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren, Namensschuldverschreibungs-Kapital mit einer Mindestbeteiligung ab 10.000,- € zu 4.5% Festzins p.a. und einer festen Laufzeit von 5 Jahren. Ebenso attraktive Genussrechtbeteiligungen ab 20.000.- € mit einer Grundausschüttung von 5 % und einer Überschussdividende mit einer Laufzeit von 7 Jahren, darüber hinaus bietet die Hof Lebensberg GmbH kurzlaufende Nachrangdarlehen ab 5.000.- € zu 4% Festzins p.a. bei einer Kurzlaufzeit von 3 Jahren an. Ansprechpartner für interessierte Anleger ist der Gründer & Geschäftsführer Paul Raabe über die Email-Adresse invest@hoflebensberg.de . Die einzelnen Vertragskonditionen können mit dem Geschäftsführer, Herrn Paul Raabe, auch besprochen und individuell ausgehandelt werden. Für die dargestellten Vermögensanlagen besteht gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da jeweils nur 20 Anteile gezeichnet werden können. Es gilt jeweils die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle Vermögensanlagen sind mit ihren Laufzeiten und Konditionen frei individuell verhandelbar. Alle hier dargestellten Finanzinstrumente sind Beispiele und stellen keine Angebote dar, sondern sind mit ihren Variablen – Laufzeit, Zinshöhe, Ausschüttungen und Mindestbeteiligungen – frei aushandelbar. Es besteht gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz die gesetzliche Verpflichtung, beim Erwerb jeglicher Vermögensanlagen auf erhebliche Risiken hinzuweisen, die zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen können. In Beteiligungsfragen und bei der kapitalmarktorientierten Finanzierung wird das Unternehmen von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) betreut.