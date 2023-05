Startseite COSMINO AG: Cosmino Panteo - so kann passgenaue BDE & MES Software günstiger, qualitätssicherer und schneller einsatzbereit als Pressetext verfasst von COSMINO2019 am Mo, 2023-05-08 12:26. Die COSMINO AG ist seit 35 Jahren darauf spezialisiert, mittels Digitalisierung und Software aus dem Bereich BDE und MES, Produktionsprozesse transparenter und effizienter zu gestalten. Cosmino-Lösungen erfassen nicht nur Daten – sie lenken Fertigungsprozesse, Materialfluss und Produktionslogistik, leiten Mitarbeiter am Arbeitsplatz durch die Prozesse und sichern die Null-Fehler-Strategie. In den letzten Jahren wurde in Projekten die Erfahrung gemacht, dass sogenannte Standardsoftware für die Digitalisierung der Fabrik einige Nachteile hat. Es hat sich gezeigt, dass die Anforderungen und Prozesse in den Betrieben niemals genau gleich sind. Die Partizipationsmöglichkeiten sind also weitaus geringer als erwartet. Dies führt aber auch zu immer neuen Konfigurationsparametern und somit mehr Komplexität. Ab einem bestimmten Umfang an Funktionen und Parametern nimmt aber die Beherrschbarkeit stark ab.

Hinzu kommt, dass die vorhandenen Funktionen einer Standardsoftware selten alle benötigten Anforderungen erfüllen und hier eine Weiterentwicklung stattfinden muss, die dann aufwändig ist, weil sie im Gesamtumfeld der Standardsoftware funktionieren müssen - also auch mit den Funktionen und Parametern, die im Betrieb zumindest aktuell gar nicht benötigt werden.

Die COSMINO AG hat daher die Erfahrung gemacht, dass ein konkreter Funktionsbedarf ohne Standardsoftware passgenauer, qualitätssicherer und oft sogar günstiger bereitgestellt werden kann. Der anfangs höhere Programmieraufwand wird durch die für Kunde und Anbieter unkompliziertere Einführung wett gemacht. Doch wie geht die COSMINO AG vor, wenn keine Standardsoftware zum Einsatz kommt? Die Antwort nennt sich Cosmino Panteo und hierbei handelt es sich nicht um einen konkreten Softwareumfang, sondern um eine Methode zur Digitalisierung der Fabrik, bei der die Softwarelösung für den jeweiligen Bedarf definiert wird.

Die eingesetzten Komponenten sind zum Teil bereits vorhanden, werden zum anderen Teil aber individuell für den Kunden vorbereitet. Basis hierfür ist:

– ein Werkzeugkasten mit einer Vielzahl von Funktionsbausteinen im Front- und Backend sowie Reporting-Tools,

– ein einzigartiges Bedien- und Designkonzept, das Werker durch die verschiedenen Erfassungsaufgaben führt,

– 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software aus dem Bereich BDE & MES. Auf nicht benötigte Parametrierbarkeit wird verzichtet. Der Kunde erhält genau das, was er benötigt. Lassen Sie uns herausfinden, ob auch Ihr Projekt von der Cosmino Panteo Methode profitiert.

Vereinbaren Sie noch heute einen kostenfreien und unverbindlichen Beratungstermin: https://www.cosmino.de/events/passgenaue-softwareloesung-cosmino-panteo-... Mehr Infos zu Cosmino Panteo: https://www.cosmino.de/cosmino-panteo/ Mit folgenden Aufgabenstellungen sind wir bestens vertraut: https://www.cosmino.de/software/anwendungsbereiche/projekte-und-erfahrun...