Startseite Schultheiß Projektentwicklung AG feiert Richtfest für 42 Eigentumswohnungen in KfW-40-EE-Bauweise in Nürnberg Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 12:03. Nur ein paar Schritte vom größten Park Nürnbergs, dem Marienbergpark, entfernt, ließ die Schultheiß Projektentwicklung AG in den vergangenen Monaten zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 42 Eigentumswohnungen in die Höhe wachsen. Mit Fertigstellung des Rohbaus war es nun Zeit für das Richtfest in der Großreuther Straße 165. Neben zahlreichen Käuferinnen und Käufern begrüßte der Nürnberger Bauträger auch viele der ausführenden Handwerksfirmen und die regionale Politik vor Ort. Stadträtin Kerstin Böhm kam in offizieller Vertretung des Oberbürgermeisters und sprach im Namen der Stadt Nürnberg ein Grußwort. "Das spannende an diesem Neubau ist nicht nur die gefragte Lage ganz in der Nähe des Marienbergparks, sondern auch die hohe Energieeffizienz der Häuser", merkte die Stadträtin an. Frank Weber, Vorstand Technik der Schultheiß Projektentwicklung AG, hob die geringen Energieverbrauchswerte der beiden Mehrfamilienhäuser ebenfalls hervor: "Wir erreichen hier durch den Einsatz von Photovoltaik und einer Wärmepumpe den KfW-Standard 40 EE in der bestmöglichen Energieeffizienzklasse A+, weshalb unsere Kundinnen und Kunden von vergleichsweise geringen Energiekosten profitieren." 55 bis 104 m² Wohnfläche noch verfügbar Insgesamt verteilen sich auf die beiden Mehrfamilienhäuser 42 Eigentumswohnungen mit 1 bis 4 Zimmern. Frei sind aktuell noch Wohnflächen von 55 bis 104 m² mit Terrasse oder Balkon. Parkplätze stehen in der Tiefgarage zur Verfügung. Bereits in wenigen Wochen, Anfang Juli, ist die Eröffnung der Musterwohnung geplant, die allen Interessentinnen und Interessenten einen realen Eindruck vom

Wohngefühl gewähren wird. Die Dimensionen des Neubaus lesen sich beeindruckend: Insgesamt wirken zwischen 30 und 140 Handwerker im Rahmen des Rohbaus und des nun folgenden Innenausbaus an dessen Entstehung mit. Neben 4.100 m³ Beton und 590 Tonnen Baustahl wurden 5.800 m² Kalksandsteine vermauert und 220 Treppenstufen eingesetzt. Attraktive Infrastruktur im Nürnberger Norden Das Grundstück in der Großreuther Straße grenzt an eine wenig befahrene Wohnstraße nur wenige Schritte vom Marienbergpark entfernt, der größten Parkanlage der Stadt. Die künftigen Bewohner werden die damit verbundenen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung direkt vor der Haustür zu schätzen wissen. Nur 100 Meter entfernt hält der Linienbus, Autofahrer gelangen über die Erlanger Straße, den Nordring und die Äußere Bayreuther Straße zügig in Richtung City sowie nach Erlangen und Herzogenaurach. Diverse Supermärkte, Schulen, Ärzte und Kitas befinden sich zudem im nahen Umkreis. Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

www.schultheiss-projekt.de

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911 93 425 150

