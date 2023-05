Startseite George la Busch reist musikalisch gerne auf "Eine Insel im Süden" Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-08 11:54. Ein Lied von Sommer und Sonne Der Frühling ist da und der Sommer nicht mehr weit. Das bedeutet es kommt die Urlaubszeit mit Wärme und viel Sonne. Sehr viele Urlauber reisen daher sehr gerne in den Süden und spanische Inseln im Mittelmeer sind sehr begehrt.

Weil auch George la Busch gerne seinen Urlaub auf einer Insel im Süden verbringt, war es ja schon fast klar, dass da ein Lied darüber geschrieben werden musste.

So setzte sich George hin und schrieb den Text und die Musik zu "Eine Insel im Süden". Als Urlauber und Musiker konnte er da seine Erfahrungen sehr gut in Worte und Noten fassen.

Schnell entstand ein ohrwurmverdächtiger Titel, mit einem sonnigen Sound und Urlaubsgefühl in den Worten.

Sommer, Sonne und eine Insel im Süden sind nicht nur für George la Busch da, sondern für alle musikalischen Urlauber. Mallorca, Ibiza oder doch eine andere Insel? Das liegt im Ohr des Hörers! George la Busch - Eine Insel im Süden 3:16 Minuten

Text und Musik: George la Busch

Arrangement: Horst Lemke

Schlagzeug, Gitarren und Keyboard: Horst Lemke

ISRC-Nummer: CHC932300005

© 2023 CHD Sound & Music

Copyright für Audioaufnahme 2023: Marabu-Records

Label CHD Sound & Music, LC 52955

GTIN/EAN/UPC 4099885535741

Veröffentlichungsdatum: 7. Mai 2023

Streamingstart: 2023-05-07

Mehr Infos über George La Busch gibt es bei ihn auf den sozialen Medien und unter: www.George-La-Busch.ch

Quelle: CHD Sound & Music

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

