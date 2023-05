Startseite Liebe mit Dir - Der Retro-Mix 2023 von Detlef Engel Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-08 11:48. Retro heißt Gefühl! "Liebe mit Dir" ist so ein flotter und gefühlvoller Schlager aus der Glanzzeit des Schlagers - den Siebzigern.

Der Sunnyboy des Schlagers nahm den Titel Anfang der Siebziger auf und veröffentlichte ihn auch kurz darauf. Im selben Jahrzehnt kam auch sein Erfolgsschlager "Nur ein kleines Lächeln" auf den Markt. Beide Titel wurden von Siegfried Lackner getextet und produziert.

Siegfried Lackner hat sich inzwischen einen Namen als Retro-Produzenten-Papst gemacht. So brachte er 2019 diese zwei Lieder und einen weiteren Detlef-Engel-Titel auf einer wundervoll gestalteten CD auf den Markt und hatte damit riesigen Erfolg. Detlef Engel verstarb im Januar 2023. Daraufhin wurde "Ein kleines Lächeln" als Remix 2023 wieder veröffentlicht. Der Titel "Liebe mit Dir" brach dann bei Spotify durch und erreichte sensationelle Steaming-Zahlen, so dass er nun auch extra bei den Radiosendern nachbemustert wird. Das musikalische Talent erbte Detlef Engel von seinem Vater Kurt Engel - einem bekannten Komponisten und Tanzorchester Leiter der 1930er / 40er in der Zeit der Schellack-Platten.

Detlef versuchte sich erst mit Hit-Nachziehern (Coverversionen) 1959 bei Ariola/Bertelsmann-Schallplattenclub. Und die erste "richtige" Single für ihn - "Mr.Blue" brach alle Mädchenherzen (1964). Bis heute bleibt er unvergessen. Komponist: H. Habermann

Texter: Siegfried Lackner

Label: Musekater Sound / CCA-Records; LC-Nr.: 5203

Verlag: Musikverlag Musekater UG

Produzent: Siegfried Lackner

Kontakt: Lackner-sigifried@web.de

Bestellungen der CD unter:

https://shop.musekater.de/products/nur-ein-kleines-lacheln

