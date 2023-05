Startseite Gründung des ersten Cannabis Social Club in Aachen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 09:23. Der Marihuana-Social-Club-Aachen e.V. hat sich am 01.05.2023 in Aachen gegründet. Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir am 01. Mai 2023 um 12:00 Uhr den ersten Cannabis Social Club in Aachen und Umgebung gegründet haben. Als erster Vorsitzender und Präventionsbeauftragter wurde Phillip Creon gewählt und als Stellvertreter und Suchtbeauftragter wurde Mike Möller gewählt. Unser gemeinnütziger Verein trägt den Namen "Marihuana-Social-Club-Aachen e.V.". Wir haben uns zum Ziel gesetzt, präventive Aufklärungsarbeit über die Gefahren und Risiken beim Konsum von Cannabis zu leisten. Insbesondere möchten wir über die Langzeitschäden für Kinder und Jugendliche aufklären und das öffentliche Gesundheitswesen durch eine eigenst eingerichtete Sucht-Beratung-Hotline fördern. Unsere telefonische Beratungs-Hotline berät ab heute anonym Cannabis Süchtige und hilft bei der Vermittlung an Ärzte und oder Psychologen. Des Weiteren möchten wir, sobald dies in Deutschland final erlaubt ist, den gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis zum Eigenbedarf unserer Mitglieder ermöglichen. Wir werden dabei selbstverständlich alle gesetzlichen Vorgaben beachten. Der Verein ermöglicht so bald den sicheren und kontrollierten Anbau von Cannabis für die Vereinsmitglieder zum Selbstkostenpreis. Die Bundesregierung sieht maximal 500 Mitglieder pro Verein vor. Deshalb rufen wir Sie auf, sich schnellstmöglich bei uns anzumelden. Sie können dies unter www.aachen-social-club.de oder per E-Mail an info@aachen-social-club.de tun. Studenten, Rentnern und Behinderten (nach § 2 SGB IX) bieten wir einen vergünstigten Mitgliedsbeitrag von nur 100EUR im Jahr. Wir hoffen, dass wir mit unserem Verein in Aachen und Umgebung einen Beitrag zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis leisten können und freuen uns darauf, Sie als Mitglied in unserem Verein begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand des Marihuana-Social-Club-Aachen e.V. Der M.S.C.A. ist der erste Cannabis Verein in Aachen und Umgebung. Unser Ziel ist die Förderung der öffentlichen Gesundheit durch Aufklärung und Beratung rund um das Thema Cannabis und der Vereinsmäßige-Anbau von Hanf, sobald dies in Deutschland final legalisiert wurde. Kontakt

Marihuana-Social-Club-Aachen e.V.

Phillip Creon

Oppenhoffallee 143 143

52066 Aachen

0241 9138 8350

