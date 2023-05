Startseite revolt Mobiles Falt-Solarmodul mit monokristallinen Solarzellen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 09:23. Zusammengefaltet bequem mitnehmen und überall die Kraft der Sonne nutzen - Effizientes 100-Watt-Solarpanel mit extra-leichten 3,6 kg Gewicht

- Salzwasserfest dank flächendeckender ETFE-Beschichtung

- 18 mm starker Alurahmen

- 2 ausklappbare Beine für sicheren Stand im perfekten Winkel

- Zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

- Tragegriff und Tasche für Kabel integriert Den eigenen Solarstrom erzeugen: Dieser mobile und mit nur 3,6 kg extraleichte faltbare Solarkollektor (https://www.pearl.de/mtrkw-10495-solarpanels-faltbar.shtml) von

revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) versorgt einen völlig netzunabhängig mit Sonnen-Energie. Einfach das Panel an einen Wechselrichter

oder Laderegler anschließen und es dann noch in die Sonne stellen. Fertig! Hightech ETFE-Beschichtung: Die Frontseite des Solarpanels ist mit einer ETFE-Kunststoffschicht bedeckt

und bietet hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Dadurch ist es nicht nur widerstandsfähiger als

herkömmliche Panels, sondern arbeitet mit einer höheren Lichtdurchlässigkeit auch effizienter. Bestmögliche Ergebnisse erzielen: Monokristalline Solarzellen sind allgemein für ihren extrem hohen

Wirkungsgrad bekannt. Sie sind die aktuell effektivsten Solarzellen. Auch die Lebensdauer von bis zu 30

Jahren ist enorm. Leicht zu transportieren: Das Panel besteht aus 2 Solarzellen-Einheiten, die auf der Innenseite einer Tasche

angebracht sind. Dadurch lässt sich das Panel bequem zusammenfalten. So ist es ideal zum Mitnehmen! In

einer kleinen Außentasche findet auch das Anschlusskabel Platz. - Ideal z.B. für Garten, Balkon, Camping, Boot und Berghütte

- 2 zusammenhängende, monokristalline Solarzellen-Einheiten: zusammenfaltbar zum bequemen Mitnehmen

- 2 ausklappbare Beine für sicheren Stand im optimalen Winkel

- Zusammengefaltet sicher verschließbar per Klettverschluss

- Tragegriff und Tasche für Kabel integriert

- Leistung (Pmax): 100 Wat (+/- 5%)

- Maximale Netzspannung (Vmp): 17,1 Volt DC

- Leerlaufspannung (Voc): 20,52 Volt DC

- Nennstrom (Imp): max. 5,84 A

- Kurzschluss-Strom (Isc): 6,13 A

- Maximale Systemspannung: 1.000 Volt DC

- Wasserdicht: IP68

- Salzwasserfest dank flächendeckender ETFE-Beschichtung: auch zum Einsatz in der Marine geeignet

- Betriebstemperatur: -40 bis 85 °C

- Schnelllast Vorderseite: 5.400 Pa, Windlast Rückseite: 2.400 Pa

- Anschluss per integriertem Kabel mit MC4-kompatiblem Anschlussstecker an Laderegler oder Solar-

Konverter (jeweils bitte dazu bestellen)

- Maße aufgeklappt: 103,7 x 59 x 1,8 cm, eingeklappt: 51,3 x 59 x 3,6 cm, Gewicht: 3,6 kg

- Faltbares Solarpanel inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107409773 Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie einen Laderegler, Wechselrichter oder Solar-Konverter, ggf. mit

entsprechenden Adaptern von MC4 auf den Anschluss des verwendeten Gerätes. Preis: 179,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3371-625

