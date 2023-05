Startseite Controlware und Networkers AG laden ein - "Data Center & Cloud Day - IT-Strategien 2023+" am 23. Mai im SANAA-Gebäude in Essen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-08 09:02. Dietzenbach, 5. Mai 2023 - Am 23. Mai 2023 veranstaltet Controlware gemeinsam mit der Networkers AG den ersten "Data Center & Cloud Day" im SANAA-Gebäude UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen. Im Fokus stehen moderne IT-Strategien, die Unternehmen heute und morgen mit innovativen Data Center- und Cloud-Konzepten bei der Digitalisierung und Aufrechterhaltung der Business Continuity unterstützen. "Angesichts der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage scheuen heute viele Unternehmen vor hohen Einmalinvestitionen in neue Digitalisierungsvorhaben zurück -zeigen sich dafür aber zunehmend offen für innovative Cloud- und Service-basierte Modelle", erklärt Michael Melzig, Cloud Program Manager bei Controlware. "Im Rahmen des Data Center & Cloud Day präsentieren wir unseren Kunden zukunftsorientierte Architektur-Ansätze für die nachhaltige Digitalisierung ihrer Business-Prozesse. Darüber hinaus werden die Besucher Gelegenheit haben, mit führenden Experten aus der IT-Branche ins Gespräch zu kommen und sich mit anderen Data Center- und Cloud-Verantwortlichen über Projekterfahrungen auszutauschen." Zu den Highlights der ganztägigen Veranstaltung gehören unter anderem zwei spannende Keynotes renommierter Speaker: Michael Rinner, Executive KI-Strategie der leap in time GmbH in Darmstadt, wirft im Eröffnungsvortrag "AI ChatGPT in der praktischen Nutzung" einen Blick auf die Zukunft der Künstlichen Intelligenz und darauf, wie Unternehmen KI schon heute in ihrem Business nutzen können. Des Weiteren zeigt Frank Busemann, Silbermedaillengewinner im Olympischen Zehnkampf, in seiner Keynote "Mach"s doch einfach - Die Erfolgsprinzipien des Sports für Beruf und Alltag" die Parallelen zwischen sportlichem und beruflichem Erfolg auf. Gemeinsam mit den Partnern ADN, Dell Technologies, F5, Rubrik, Veeam Software und VMware informiert Controlware in aufschlussreichen Fachvorträgen über die neuesten Trends und Entwicklungen in den Bereichen Data Center und Cloud. Die Schwerpunkte im Überblick: - Resilienz der IT und Resilienz durch IT: Warum es nicht genügt, sich auf die technische Widerstandsfähigkeit zu fokussieren

- Innovation durch neue Architekturen: Warum moderne IT-Architekturen zuverlässigen Schutz und ein Höchstmaß an Flexibilität vereinen

- Einsparungen durch Verbesserung der Öko-Bilanz: Wie sich der ökologische Fußabdrucks eines Data Centers verringern lässt, ohne in die Kostenfalle zu tappen

- Automatisierung von Business-Prozessen: Wie es um die Erfolgsaussichten bei der Nutzung mobiler Apps bestellt ist - und wie man sie richtig einbindet Insights zu den Themen: - Innovation leben! Vom Cost zum Profit Center inklusive Compliance: Konstantin Gratschow, Strategic Partner Manager Cloud Solutions & Services bei ADN, und Patrick Benesch, Team Lead Modern Workplace & Senior Multi Cloud Consultant bei Controlware, erläutern, wie Unternehmen das Potenzial ihrer Data Center erschließen

- Voll automatisierte Application Delivery mit F5 Distributed Cloud Services: Markus Hennig, Sales Specialist F5 Distributed Cloud, zeigt den Teilnehmern die Vorzüge einer zeitgemäßen, Cloud-basierten Application Delivery auf Als weiteres Highlight erörtern Experten von Controlware, Quantum, HashiCorp und OVHCloud in einer offenen Podiumsdiskussion mit Publikumsfragen, wie Unternehmen ihre Resilienz nachhaltig optimieren können. Besuch der Red Dot Design Ausstellung

Nach der Mittagspause besichtigen die Besucher bei einem geführten Rundgang das SANAA-Gebäude UNESCO-Welterbe Zollverein und die darin untergebrachte bekannte Red Dot Design Ausstellung. Dabei bleibt genügend Zeit, die anwesenden Experten zu konkreten eigenen Projekten anzusprechen - und sich untereinander zu vernetzen. Teilnahmeplätze begrenzt. Daher empfiehlt es sich, die Anmeldung frühzeitig vorzunehmen. Die Möglichkeit zur Online-Registrierung, sowie eine vollständige Agenda finden interessierte Leser unter: https://www.controlware.de/controlware-dcc-hybrid-day/anmeldung.html Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen IT-Dienstleister und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das ISO 9001-zertifizierte Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH. Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220

www.controlware.de Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Erlangen-Bubenreuth

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28

www.h-zwo-b.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten