Das innovative E-Bike "Chord" von Urtopia steht in allen großen deutschen Städten für Probefahrten bereit Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-08 07:10. Urtopia Chord ermöglicht es Ihnen, auf der Straße einem Klavier zu begegnen. Wer sich ein E-Bike anschaffen will, kommt derzeit an den eleganten Pedelecs von Urtopia nicht vorbei. Jetzt hat der erfahrene Hersteller mit "Chord" ein weiteres Highlight auf den Markt gebracht. Schon letztes Jahr hat Urtopia mit der Einführung seines ersten intelligenten E-Bikes aus Kohlefaser einen großen Erfolg erzielt. Dafür wurde das Unternehmen von Prominenten aus aller Welt gelobt, wie z.B. dem Juwelier Benballer, vielen Künstlern, Sammlern und Liebhabern von Luxusautos. Auch Spitzensportler wie die NBA-Legende Tracy McGrady, der Kajak-Olympiasieger von 2021, Max Lemke, der 3-fache Olympia-Schwimmer Philip Heintz und der fünffache deutsche Triathlonmeister Franz Loeschke waren dabei. Im Jahr 2023 macht Urtopia erneut auf sich aufmerksam mit der Einführung von Chord, einem E-Bike, das Technologie und Kunst nahtlos miteinander verbindet. Der renommierte Pianist Maksim Mrvica hat sich bereits für das Urtopia Chord begeistert. Deshalb tritt er auch gern als erster Markenbotschafter für das stilvolle E-Bike auf. Schließlich erinnert das Design an eine Klaviertastatur und ist inspiriert vom Geist der musikalischen Harmonie. Als Maksim das Chord E-Bike zum ersten Mal sah, war er sofort von dessen schlichtem und doch elegantem Design angetan und sagte, dass es "leidenschaftlich und innovativ zugleich" sei. Moderne Technologie komibiniert mit zeitloser Ästhetik "Wir bei Urtopia verstehen, dass unsere Kunden bei der Wahl eines Elektrofahrrads das Beste aus beiden Welten wollen - ein Fahrrad, das nicht nur außergewöhnlich gut funktioniert, sondern auch ihre einzigartigen Bedürfnisse erfüllt", sagt Dr. Owen Zhang, CEO von Urtopia. Das schicke Design des Pedelec Urtopia Chord bietet technologischen Fortschritt und bequemen, sicheren Fahrspaß. Mit Chord setzt Urtopia sein Credo "Design ist die Seele, Technologie ist das Herz" fort. Das neue Modell ist in schwarz oder weiß erhältlich und zwar entweder als Step-in oder als Step-over. Chord strahlt ein Gefühl von Anmut und Raffinesse aus. Der Fahrrad-Rahmen wird durch ein Flüssigschmiedeverfahren und eine schweißfreie Konstruktion erreicht. Dadurch entsteht eine glatte, nahtlose Form. Ein besonderes Highlight ist die schwarze, herausnehmbare Drop-in-Batterie. Die Vorder- und Hinterradträger sind schlank und funktionell. Ideal für Pendler, die eine einfache und bequeme Möglichkeit suchen, sich in der Stadt fortzubewegen. Das Chord hat eine Shimano 8-Gang-Schaltung für jedes Terrain. Der Drehmomentsensor erkennt die Tretkraft des Fahrers und passt die Motorleistung entsprechend an. Damit sorgt es für ein natürliches und intuitives Fahrgefühl. Die wasserbasierten Beschichtungen des E-Bikes sind umweltfreundlich. Darauf legt Urtopia besonderen Wert. Von den maßgefertigten Ablagen bis zur ultimativen Modularität des Systems wurde alles sorgfältig entwickelt, um ein harmonisches Fahrerlebnis zu bieten. Das fortschrittlichste intelligente System für E-Bikes - Ultimative Modularität Alle intelligenten Funktionen sind in einer Box in der Mitte des Lenkers integriert, einschließlich Bordcomputer, Punktmatrix-LED-Display, GPS/eSIM-Modul, Spracherkennungssystem, Fingerabdrucksensor und anderem. Mit fortschrittlicher Internet of Things (IoT)-Technologie wird die Smart Box über die Luft (OTA) aktualisiert. Nachhaltigkeit wird damit auf die nächste Stufe gehoben. Die abnehmbare Box kann gegen die nächste Generation ausgetauscht werden. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist ARES (Advanced Rear Early-indication System) - mit einem hellen roten Positionslicht und einem Paar Projektionsleuchten zum Abbiegen. Am besten gleich testen - beim Urtopia Test-Ride Service Derzeit gibt es 29 Test-Ride-Spots in Deutschland, die fast alle wichtigen Großstädte und von dort aus die jeweilige Region abdecken. Urtopia expandiert zur Zeit in weitere Spots, einschließlich lokaler Geschäfte und lokaler Experten. Termine für Probefahrten kann man online buchen. Urtopia-Kundendienst Derzeit gibt es 27 After-Sales-Store-Partner, in vielen Großstädten und der jeweiligen Umgebung. Auch hier kommen in nächster Zeit viele weitere Store-Partner in ganz Deutschland dazu. Urtopia Leasing-Service Wer ein schickes Urtopia-E-Bike leasen möchte, kann es z.B. über das JobRad-System beim Arbeitgeber anmelden und bis zu 40 % sparen. Weitere optionale Leasing Plattformen werden im Mai verfügbar sein, wie z.B. mein-dienstrad oder businessbike. Weitere Informationen gibt es auf der Website. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Volantur Interactive GmbH

email : support@newurtopia.com Urtopia ist ein führender Hersteller von High-End-Elektrofahrrädern. Mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit strebt Urtopia an, Fahrräder zu entwickeln, die nicht nur schön, sondern auch zuverlässig und effizient sind.

Darüber hinaus bietet Urtopia einen ausgezeichneten Kundenservice mit kostenlosem Versand und 14-tägigem Rückgaberecht und zwei Jahre Garantie in der EU und den USA. Das Lager und das Kundendienstzentrum des Unternehmens befinden sich in Deutschland und den Vereinigten Staaten, und es gibt über 50 Servicepunkte für Probefahrten. Wer sich für das Chord-E-Bike interessiert, kann auf der Website eine kostenlose Probefahrt buchen. Darüber hinaus hat Urtopia eine Partnerschaft mit der deutschen JobRad-Plattform geschlossen, um Fahrradleasing anzubieten. Dieser Vorteil ist nicht bei allen E-Bike-Marken verfügbar. Pressekontakt: Volantur Interactive GmbH

