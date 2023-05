Auf einer Ostseekreuzfahrt das beliebte Reiseland Schweden entdecken

Schweden ist ein beliebtes Urlaubsziel für viele Reisende - kein Wunder: Schwedens Städte sind modern, sauber und sicher und bieten eine Mischung aus Kultur, Geschichte, Architektur und Lifestyle. Schweden gilt als eines der glücklichsten Länder der Welt, was sich auch in der entspannten und freundlichen Art der Schweden widerspiegelt, die für ihre Gastfreundschaft und Höflichkeit bekannt sind. Gleichzeitig verfügt Schweden über eine atemberaubende und unberührte Natur mit riesigen Wäldern, Tausenden von Seen und einer langen Küstenlinie, von der der größte Teil an der Ostsee liegt. Schwedens Ostseeküste ist geprägt von langen Sandstränden, malerischen Schäreninseln und charmanten Küstenstädten. Die malerische Ostseeküste Schwedens lässt sich am besten auf einer Ostseekreuzfahrt entdecken. Eine Ostseekreuzfahrt nach Schweden bietet eine gelungene Kombination aus atemberaubender Natur, reicher Kultur und freundlichen Menschen. Beim Kreuzfahrt-Spezialisten kreuzfahrten-reisebuero.de findet man eine große Auswahl an Ostsee-Kreuzfahrten mit vielen Informationen zu Routen und Leistungen an Bord der Kreuzfahrtschiffe.

Ostseekreuzfahrten verbinden entspannte Erholung mit spannenden Entdeckungen

Die Ostseekreuzfahrt „AIDAdiva Kurzreise nach Schweden 1“ startet in Warnemünde und steuert die schwedischen Hafenstädte Stockholm, Visby und Karlskrona an. Nach einem Tag auf See ist Stockholm der erste Stopp der Ostseekreuzfahrt. Die schwedische Hauptstadt liegt auf 14 Inseln, die durch 50 Brücken miteinander verbunden sind. Die Altstadt Gamla Stan ist bekannt für ihre reizvollen Kopfsteinpflasterwege, die zum Flanieren einladen. Sehenswert sind auch der Königspalast, das Stadshuset und das Nobelmuseum. Das Stadshuset ist das Stockholmer Rathaus, bekannt für seine blau-goldene Fassade und das jährliche Nobelpreisbankett. Das Nobelmuseum zeigt zahlreiche Ausstellungen rund um den Nobelpreis. Die weiter entfernten Inseln Stockholms können mit Fähren oder Ausflugsschiffen erreicht werden. Nach dem Besuch von Stockholm steuert AIDAdiva auf dieser Ostsee-Kreuzfahrt Visby an. Die charmante Stadt auf der schwedischen Insel Gotland verzaubert ihre Besucher mit Bauwerken wie der Stadtmauer oder der Domkirche, deren Entstehungsgeschichte bis ins Mittelalter zurückreicht. Karlskrona ist die letzte Station dieser Ostseekreuzfahrt. Karlskronas Festung Kungsholms Fort wurde im 17. Jahrhundert erbaut und ist eine der am besten erhaltenen Festungen Schwedens. Die Amiralitetskyrkan, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert, ist eine Kirche mit beeindruckender Architektur und wunderschönen Fresken. Und schließlich sind die kleinen Inseln rund um Karlskrona einen Besuch wert: Hier kann man spazieren gehen, schwimmen und die malerische Landschaft genießen.

Auf einer Ostsee-Kreuzfahrt die Tage auf See genießen

Neben spannenden Landausflügen gibt es auch an Bord von AIDAdiva viel zu erleben. An Bord des Kreuzfahrtschiffes gibt es zahlreiche Restaurants, die mit internationaler Küche, Buffets und À-la-carte-Gerichten ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot bieten. In den zahlreichen Bars und Lounges kann man Cocktails, Wein oder andere Getränke genießen. Darüber hinaus bietet die AIDAdiva eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten wie Live-Musik, Comedy, Theater, Kino oder Diskotheken. Der Wellnessbereich der AIDAdiva bietet einen Pool, Whirlpools, Saunen, Dampfbäder und einen Fitnessraum sowie ein Spa, in dem die Urlauber während ihrer Ostseekreuzfahrt Massagen und andere Schönheitsbehandlungen genießen können. Für Kinder gibt es Spielplätze, Spielzimmer und zahlreiche Aktivitäten.

Das Unternehmen Moana Reisen GmbH & Co. KG ist in Uelzen beheimatet und auf Kreuzfahrten spezialisiert. Als Spezialist für Kreuzfahrten verfügt das Unternehmen über ein großes Sortiment im Bereich Kreuzfahrten, durchgeführt von renommierten Reedereien. Die Kreuzfahrten werden im unternehmenseigenen Reiseportal angeboten und können dort gebucht werden. Eine persönliche Beratung per Telefon und/oder E-Mail bietet das Reisebüro auf Anfrage an.

Moana Reisen GmbH & Co. KG

Ringstraße 4

29525 Uelzen