Die Mitarbeiterbeteiligung in ihren aktuellen Grundlagen und Wettbewerbsvort. beim Facharbeitermangel - v. Dr. jur. Horst Werner

Die Mitarbeiterbeteiligung im Allgemeinen : Die Arbeitnehmerbeteiligung am Produktivkapital der Wirtschaft kann insbesondere über Beteiligungsformen geschehen, die den Mitarbeitern keine Mitverwaltungsrechte und keine Stimmrechte einräumen; also Mezzaninekapital-Beteiligungen mit Wettbewerbsvorteilen gegenüber Konkurrenten am Arbeitsmarkt, so Dr. jur. Horst Werner (www.finanzierung-ohne Bank.de ), aber auch offene Beteiligungen als Miteigentümer; z.B. KG-Beteiligungen oder Aktien. Die Finanzierung und die Liquidität eines Unternehmens lässt sich bankenunabhängig somit durch Beteiligungsgelder als stimmrechtslose Vermögensanlagen von Mitarbeitern mit direkten Zahlungen oder durch Einbehalt von Lohnanteilen verbessern. Dies kann insbesondere über Beteiligungsformen geschehen, die den Mitarbeitern keine Mitverwaltungsrechte und keine Stimmrechte einräumen. Soweit die Beteiligung über Genussrechte oder Schuldverschreibungen erfolgt, haben die Mitarbeiter auch keine Kontroll- und Einsichtsrechte in die Bücher des arbeitgebenden Unternehmens. Die Mitarbeiterbeteiligung bedeutet also keineswegs eine offene Beteiligung des Arbeitnehmers als Mitinhaber oder Miteigentümer. Der Mitarbeiter muss kein Mitgesellschafter werden und hat somit auch kein erweitertes Unternehmerrisiko. Der Arbeitnehmer übernimmt auch keinerlei Nachschusspflichten bei eventuell entstehenden Verlusten im Unternehmen. Das Beteiligungsrisiko des Arbeitnehmers ist also begrenzt. Unter finanzieller Mitarbeiterbeteiligung werden Kapitalbeteiligungen sowohl mit Fremd- als auch mit Eigenkapitalcharakter am Unternehmen des eigenen Arbeitgebers verstanden. Die Mitarbeiterbeteiligung wurde in Deutschland seit Jahren steuerlich gem. § 19 a Einkommensteuergesetz gefördert und durch das Vermögensbildungsgesetz in Verbindung mit den Tarifverträgen bezuschusst. Nunmehr gilt seit einigen Jahren der § 3 Nr. 39 Einkommensteuergesetz mit der maximalen Förderung von Euro 360,-, die steuer- und sozialabgabenfrei sind.

Unter finanzieller Mitarbeiterbeteiligung werden Kapitalbeteiligungen sowohl mit Fremd- als auch mit Eigenkapitalcharakter beim Arbeitgeber verstanden. Die Beteiligung der Mitarbeiter am Produktivkapital und am Erfolg eines Unternehmens ist die Basis für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft von Unternehmern und Arbeitnehmern. Was in anderen Staaten oder bei börsennotierten Unternehmen bereits an der Tagesordnung ist, entdecken nun auch immer mehr mittelständische Unternehmen in Deutschland.

April 2023 : Referententwurf des Bundesfinanzministeriums : ZuFinG Das Bundesfinanzministerium hat am 12.04.2023 einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (ZuFinG) veröffentlicht. Neben Regelungen zum Kapitalmarkt werden darin Änderungen zu Mitarbeiterkapitalbeteiligungen nach § 3 Nr. 39 EStG und § 19a EStG vorgeschlagen. Damit soll Unternehmen eine verbesserte Mitarbeitergewinnung, insbes. im internationalen Vergleich ermöglicht werden. Im Einzelnen sind folgende Änderungen vorgesehen: § 3 Nr. 39 EStG: Anhebung des steuerlichen Freibetrags von 1.440 € auf 5.000 €; Nachversteuerung mit Abgeltungssteuersatz (bzw. Teileinkünfteverfahren), wenn die Anteile innerhalb von 3 Jahren veräußert oder übertragen werden; Beschränkung auf Fälle, in denen die Vermögensbeteiligungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden (Ausschluss von Entgeltumwandlungen); BMF-Schreiben vom 11. April 2023 2022 BMF-Schreiben zum Genussrechtskapital Das BMF hat im April 2023 ein neues Schreiben zur ertragsteuerlichen Behandlung von Genussrechtskapital veröffentlicht.

Der Begriff des Genussrechtskapitals ist gesetzlich nicht definiert. Im Sinne dieses Schreibens umfasst er schuldrechtliche Gläubigerrechte, durch die dem Rechteinhaber grundsätzlich Vermögensrechte zugestanden werden, die typischerweise nur Gesellschaftern zustehen. Diese Rechte werden dem Gläubiger im Zusammenhang mit einer Kapitalüberlassung einge räumt. Eine Genussrechtsvereinbarung darf jedoch keine gesellschaftsrechtlich geprägten mitgliedschaftlichen Verwaltungsrechte vermitteln. Genussrechte gewähren keinen Einfluss auf die Geschäftsführung und beinhalten regelmäßig kein Kontrollrecht, kein Stimmrecht und kein Anwesenheitsrecht in der Gesellschafterversammlung. Der Genussrechtsinhaber besitzt einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Kapitalgesellschaft auf Rückzahlung des überlassenen Kapitals (schuldrechtliches Kapitalüberlassungsverhältnis) und in der Regel einen Anspruch auf Gewinnausschüttung.

Darin wird klargestellt, unter welchen Bedingungen Genussrechtskapital handelsrechtlich als Eigen- oder Fremdkapital bilanziert werden kann und welche steuerlichen Konsequenzen die Ausgestaltung von Bedingungen für Genussrechtskapital hat. Abzurufen auf der Seite des Bundesfinanzministeriums unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Publikationen/BMF_... . Prospekt- und BaFin-frei sind Mitarbeiterbeteiligungen nur noch gem.§ 2 Abs. 1 - 2 Vermögensanlagengesetz : Abs.1 Ziff. 6 lautet: BaFin-prospektfrei sind : Beteiligungsangebote an einen bestimmten Personenkreis wie Arbeitnehmer ( = Mitarbeiterbeteiligung ) einschließlich der verbundenen Unternehmen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme waren vor Inkrafttreten des Wertpapierprospektgesetzes gemäß § 2 Nr. 3 Verkaufsprospektgesetz a. F. generell von der Prospektpflicht befreit; das gilt heute nicht mehr. Es gelten nur noch die allgemeinen Bereichsausnahmen des § 3 Wertpapierprospektgesetz ( WpPG ) mit den Prospektbefreiungsmöglichkeiten bis zu einem Platzierungsvolumen von Euro 8 Mio. mit einem 3-seitigen WIB, einzureichen und zu billigen von der BaFin Die Mitarbeiterbeteiligung mit Ihren Vorteilen In der Bundesrepublik mag der Gedanke der Mitarbeiterbeteiligung sowohl für mittelständische Unternehmer als auch für die Beschäftigten noch vergleichsweise neu sein, wird aber von der Bundesregierung und den Unternehmensverbänden stark unterstützt und mit gesetzlichen Verbesserungen (z.B. Gesetz seit dem 01. April 2009, 2023 ) gefördert. Für Unternehmer, die bereit sind, ihre Mitarbeiter von den Vorzügen einer Investition in das eigene Unternehmen zu überzeugen, bringt die Beteiligung der Mitarbeiter einen erhöhten Arbeitsanreiz, eine stärkere Mitarbeiterbindung im Unternehmen sowie neben einer Verbesserung der Liquiditätssituation nur erhebliche Vorteile: Diese Vorteile bestehen in einer verbesserten Eigenkapitalquote und damit in einer Erhöhung der Bonität und des Ratings des Unternehmens. Bereits bei der Anwerbung von neuen qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann ein Beteiligungsmodell den Ausschlag für Erfolg oder Misserfolg geben. Denn in vielen Branchen sind Fachkräfte stark umworben. Besonders mittelständische Unternehmen stehen auf dem Arbeitsmarkt in einem harten Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte. In einigen Branchen wird sich diese Situation in Zukunft wegen des Facharbeitermangels voraussichtlich noch verschärfen. Die finanzielle Beteiligung der Belegschaft am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens erhöht dessen Attraktivität als Arbeitgeber und bietet damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Eine Mitarbeiterbeteiligung verbessert die Eigenkapitalquote und die Kapitalausstattung des Unternehmens, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit, die Arbeitsmoral der beteiligten Arbeitnehmer und sichert so die Zukunftsfähigkeit des Betriebes. Daneben steigt die Eigeninitiative der Arbeitnehmer, die Arbeitsmotivation der Beschäftigten und dadurch die Produktivität des Unternehmens.