Neu bei MrDISC: Umweltfreundliche Powerbank aus Bambus mit 10.000 mAh Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2023-05-06 13:08. Powerbank aus nachhaltigem Bambus Bambus Powerbank "NOW"

Die Bambus Powerbank "Now" (https://www.mrdisc.com/mrdisc-exclusive/eco-line/70441/bambus-powerbank-...)ist eine tragbare Batterie, die in einem Gehäuse aus nachhaltigem Bambus untergebracht ist. Diese Art von Powerbank ist eine umweltfreundliche Alternative zu den herkömmlichen Plastikgehäusen und besteht aus Materialien, die biologisch abbaubar sind, ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen. Bambus ist ein robustes und leichtes Material, das langlebig und widerstandsfähig ist. Häufig hat eine Powerbank aus Bambus eine längere Lebensdauer als herkömmliche Powerbanks aus Plastik und ist durch das geringes Gewicht leicht verstaut. Die natürliche Schönheit und Ästhetik macht eine Bambus Powerbank zu einem stilvollen, attraktiven und sinnvollen Accessoire. Die Powerbank "Now" von MrDISC (https://www.mrdisc.com/) besitzt eine Kapazität von 10.000 mAh sowie eine Ladestandanzeige. Das moderne Innenleben verfügt über mehrere USB-Anschlüsse und einer kabellosen Wireless-Funktion, um mobile Geräte wie Smartphones, Laptops und andere Geräte aufzuladen. Das Umschalten auf die Wireless Funktion erfolgt durch 2-maliges Drücken des seitlichen Funktionsschalters. 4 LED´s geben Auskunft über den Ladezustand. Ein schnelles Laden der Powerbank erfolgt über den Type C Stecker. Zusätzlich ist das Aufladen der Powerbank auch über einen Micro USB Sticker möglich. Mit 2 USB Ausgangsbuchsen werden sowohl Laptop sowie auch Smartphone mit Strom versorgt. Die Bambus Powerbank ist mit einem individuellem Logo oder Markennamen durch eine Lasergravur, Siebdruck und 4c Druck personalisierbar. Eine Powerbank mit Markenlogo trägt dazu bei, die Bekanntheit der Marke zu erhöhen, ein professionelles Erscheinungsbild und guten Ruf einer Marke zu vermitteln, sie bekannter zu machen und dient außerdem als Unterscheidungsmerkmal. Insgesamt ist eine Powerbank aus Bambus eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Powerbanks und eignet sich ideal für umweltbewusste Menschen, die unterwegs und jederzeit ihre Geräte aufladen wollen. Durch das personalisierbare Designs und die daraus resultierende Individualität ist die Powerbank als Geschenk oder Werbemittel einsetzbar. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

