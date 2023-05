Core One befindet sich mit mehreren Unternehmen über Psilocybin-Lieferungen im Gespräch

Vancouver, British Columbia, Kanada - 5. Mai 2022 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich zu melden, dass es derzeit Gespräche mit mehreren pharmazeutischen Laboren und Forschungsorganisationen über die Belieferung mit dem Pharmawirkstoff (API) Psilocybin führt, um ihren Bedarf im Bereich psychedelische Forschung zu decken.

Das wissenschaftliche Interesse an Psilocybin hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, wobei viele hochkarätige klinische Studien ein enormes Potenzial der psychedelischen Wirkstoffverbindung für die Behandlung verschiedener psychischer und neurologischer Störungen wie Angst, Depression, Zwangsstörung, verschiedene Abhängigkeiten sowie Morbus Alzheimer und Morbus Parkinson, um nur einige zu nennen www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/controlled-illegal...

, zeigen. Vielversprechende Ergebnisse aus vielen dieser Studien, die sich noch in der Anfangsphase befinden und weiterer Prüfung bedürfen www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/controlled-illegal...

, haben zu einem raschen Wachstum der psychedelischen Industrie und zur Entstehung zahlreicher öffentlicher und privater Einrichtungen geführt, die sich mit der Psychedelika-Forschung für medizinische Zwecke befassen.

Die Psychedelika-Industrie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, Core One hat jedoch wichtige Schritte unternommen, um sich als führende Komplettlösung für die psychedelische Lieferkette zu positionieren. Das Unternehmen hat das Potenzial, seine eigenen psychedelischen Wirkstoffverbindungen in einer gemäß den Good Manufacturing Practices (GMP) zertifizierten Anlage herzustellen, während es in Zusammenarbeit mit seinen Partnern auch qualitativ hochwertige und kostengünstige Produkte herstellt und an lizenzierte Kunden in Kanada liefern könnte.

Durch die Straffung einer Psychedelika-Lieferkette und die Strukturierung als vertikal integriertes Unternehmen könnte Core One den Produktionsprozess seiner Produkte steuern und eine unterbrechungsfreie Einnahmequelle entwickeln. Das Management betrachtet eine robuste und zuverlässige Lieferkette als Schlüsselelement für die Bindung seiner Unternehmenskunden und die Erschließung eines großen Anteils des Markts für medizinische und klinische Psychedelika-Produkte.

Es wird erwartet, dass sich der globale Psychedelika-Bereich, der im Jahr 2022 einen Wert von $4,2 Mrd. erreicht hat, bis zum Jahr 2027 drastisch zu einer $8,31 Mrd. schweren Industrie weiterentwickeln wird. www.reportlinker.com/p06310821/Psychedelic-Drugs-Global-Market-Report.ht...

Core One ist bestrebt, diese Chance zu nutzen und zu einem der größten Lieferanten in einem schnell expandierenden Psychedelika-Markt zu werden.

Die Gespräche mit mehreren Unternehmen zu deren Belieferung mit psychedelischen Wirkstoffverbindungen zeigen, wie weit das Unternehmen seit der ersten Forschungs- und Entwicklungsphase gekommen ist und wo es jetzt steht. Wenn wir uns dem Vertriebsaspekt unserer Unternehmensstrategie widmen, sind wir immer einen Schritt voraus, wenn es darum geht, ein führender Anbieter von medizinischen Psychedelika-Produkten zu sein. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere Ziele auch weiterhin zu erreichen, den Aktionären und anderen Pharmaunternehmen zeigt, warum Core One in der Lage ist, die medizinische Industrie in Bezug auf psychische Gesundheit und Suchtbehandlungen zu revolutionieren, erklärte Joel Shacker, CEO von Core One Labs.

Über Core One Labs Inc.

Core One Labs ist ein Life-Sciences-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf die Markteinführung von psychedelischen Arzneimitteln durch die Entwicklung und Produktion von psychedelischen Wirkstoffen, die Weiterentwicklung psychedelisch unterstützter Behandlungen und die Integration neuer Technologien für die Verabreichung von Medikamenten konzentriert.

Das Unternehmen verfolgt einen vielschichtigen Geschäftsansatz und integriert mehrere sich ergänzende Geschäftsbereiche und Einheiten, um sich als Branchenführer im schnell wachsenden und aufstrebenden Markt für Psychedelika zu etablieren.

Core One hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. ein proprietäres Psilocybin-Produktionssystem mit veränderten Bakterien entwickelt und zum Patent angemeldet. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von 4 vorläufigen Patenten für die Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen auf psychedelischer Basis, die auf neurologische und psychische Erkrankungen abzielen, unter der zu 100 % unternehmenseigenen Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. und 3 vorläufige Patente im Rahmen ihrer anderen 100%igen Tochtergesellschaft, Awaken BioSciences Inc., für zusätzliche synthetische Technologien für Psilocybin- und Psilocin-Produktionsmethoden.

Neben der Entwicklung von Psychedelika und psychedelischen Verbindungen hält Core One eine Beteiligung an vier medizinischen Kliniken, die eine kombinierte Datenbank mit mehr als 275.000 Patienten unterhalten. Über seine Kliniken beabsichtigt das Unternehmen, eine Einführung seines geistigen Eigentums in Bezug auf psychedelische Technologien zu integrieren und an der Weiterentwicklung psychedelischer Behandlungen für psychische Erkrankungen teilzunehmen.

Core One Labs Inc.

Joel Shacker

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

info@core1labs.com

1-888-452-6731

Vorsorglicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind, und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden können, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Zu solchen Faktoren zählen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die relativ kurze betriebliche Existenz des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung strenger behördlicher Vorschriften. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Rahmenbedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, welche in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Darüber hinaus ist Psilocybin derzeit eine Schedule-III-Droge gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) und es ist eine Straftat, Substanzen gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (Kanada) ohne Rezept oder Genehmigung zu besitzen. Health Canada hat Psilocybin nicht als Medikament für irgendeine Indikation zugelassen. Core One ist weder direkt noch indirekt am illegalen Verkauf, der Produktion oder dem Vertrieb von psychedelischen Substanzen in den Ländern beteiligt, in denen das Unternehmen tätig ist. Core One glaubt zwar, dass psychedelische Substanzen zur Behandlung bestimmter Erkrankungen eingesetzt werden können, befürwortet aber nicht für die Legalisierung psychedelischer Substanzen für den Freizeitgebrauch. Core One handelt nicht mit psychedelischen Substanzen, es sei denn, sie werden im Rahmen von Laborversuchen und klinischen Studien innerhalb genehmigter regulatorischer Rahmen eingesetzt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

