Startseite Traumurlaub in Kenia: Hotels am Strand bieten Abwechslung für die ganze Familie Pressetext verfasst von pr-partners am Fr, 2023-05-05 19:08. Afrika ist ein Kontinent voller Vielfalt und faszinierender Kulturen, die es zu entdecken gilt. Eines der aufregendsten Länder Afrikas ist Kenia. Der Anblick des majestätischen, schneebedeckten Mount Kilimanjaro oder ein Besuch der weltberühmten Masai Mara bieten erstklassige Möglichkeiten für Abenteuer, Erholung und Erlebnisse. Mit ganzjährig angenehmen Temperaturen und zahlreichen attraktiven Stränden wie Diani Beach oder Nyali Beach, ist Kenia der ideale Ort für einen Traumurlaub in Afrika. Ob man sich für eine Safari entscheidet, bei der man die Big Five hautnah erleben kann, oder lieber an den paradiesischen Stränden der Küste entspannt und dabei die köstliche Küche des Landes genießt - Kenia hat für jeden etwas zu bieten. Reisende, die auf der Suche nach einem unvergesslichen Kenia-Urlaub sind, sollten unbedingt die Website kenia-urlaub.de besuchen, auf der erfahrene Reiseexperten die besten Hotels und Reiseangebote für Kenia-Urlauber zusammengestellt haben. Strandurlaub in Kenia: Hotels in Strandlage lassen keine Langeweile aufkommen Das Diani Sea Resort ist ein 4-Sterne-Hotel am Diani Beach, dem wohl bekanntesten und schönsten Strand an der kenianischen Küste. Das sehr familienfreundliche Kenia-Hotel verfügt über 170 Zimmer, darunter neben komfortablen Doppelzimmern auch spezielle Familienzimmer und Suiten. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon, so dass man rund um die Uhr die Möglichkeit hat, seinen Kenia-Urlaub im Freien zu verbringen. Die Hotelanlage ist U-förmig zum Meer hin angelegt und liegt inmitten einer grünen Gartenanlage. Es gibt einen Poolbereich mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen sowie einen kleinen Massagepavillon am Strand. Hier kann man sich verwöhnen lassen, wenn man sich zum Beispiel bei einer der vielen sportlichen Aktivitäten ausgepowert hat. Denn am Strand können Kenia-Urlauber Wassersportarten wie Tauchen, Windsurfen, Schnorcheln oder Kitesurfen ausprobieren. Das Hotel verfügt auch über einen Tennisplatz, auf dem die Gäste Tennis spielen können. Im Resort selbst können die Kenia-Urlauber schwimmen und sonnenbaden oder an den zahlreichen Aktivitäten teilnehmen, die vom Animationsteam organisiert werden, darunter Volleyball, Wasserball, Tischtennis und Darts. Wer es ruhiger mag, kann einfach am Strand spazieren gehen oder sich an der Poolbar erfrischen. Wer die Umgebung des Kenia-Hotels erkunden möchte, kann eine Safari in den Tsavo Nationalpark oder in das Shimba Hills National Reserve unternehmen oder eine Bootsfahrt machen. Kenia-Hotels bereichern den Kenia Urlaub außerdem dank Kulinarik und Service Das Diani Sea Resort ist ein Kenia-Hotel mit All-Inclusive-Verpflegung und guter Küche. Die Abendunterhaltung findet an der Maasai Bar statt. Direkt hinter dem Hotel befindet sich ein Shopping Center, in dem Kenia-Urlauber unter anderem einen Supermarkt, eine Bank, Souvenirläden, Restaurants oder eine Apotheke finden. Das Hotel steht unter deutscher Leitung und bietet eine angenehme Urlaubsatmosphäre und freundlichen Service. Viele Stammgäste bleiben diesem Kenia Hotel seit Jahren treu. Weiterführende Informationen zum Thema auf:

Das Team von kenia-urlaub.de hat sich auf die Vermittlung von Urlaubsreisen nach Kenia spezialisiert. Es verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Bei der Zusammenstellung der Urlaubseisen gehen die Kenia-Spezialisten auf Kundenwünsche ein. Da sie aus zahlreichen Besuchen vor Ort und jahrzehntelanger Branchenkenntnis Erfahrungen gesammelt haben, bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönliche Beratung und Betreuung für ihre Kunden an.

