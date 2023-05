Startseite Sicherer Start in die Motorradsaison: GPS-Tracker als Diebstahlsicherung Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-05 13:47. Berlin, 05.05.2023 - Ein Diebstahl ruiniert den schönsten Motorradausflug. GPS-Tracker vermitteln

nicht nur ein beruhigendes Gefühl, sondern schützen vor Verlust der Maschine. Wie das funktioniert,

erklären die Experten von PAJ GPS (https://www.paj-gps.de/). Für einen echten Biker ist sein Motorrad mehr als ein einfaches Fortbewegungsmittel. Über

die Kilometer wachsen Fahrer und Maschine zusammen. Verlust durch Diebstahl schmerzt

umso mehr und lässt sich auch mit der besten Versicherung nicht aufwiegen. Ein

GPS-Tracker am Bike spendet Fahrern die Gewissheit, ihre Maschine im Notfall schnell

wiederzufinden. Kriminalität beunruhigt Bikerszene Nicht nur für ihre Besitzer sind Motorräder kostbar, auch Verbrecherbanden fassen die

begehrten Maschinen ins Auge. Wie die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik des

Bundeskriminalamts belegt, kam es allein 2022 zu knapp 24.000 Motorraddiebstählen in

Deutschland. Die Zahl der Delikte schwankt je nach Bundesland. Mit 52,0 gestohlenen

Krafträdern pro 100.000 Einwohnern führt Berlin die Liste an, gefolgt von Bremen und

Sachsen-Anhalt. Ist das Motorrad erstmal abhandengekommen, gestaltet sich das Wiederfinden meist

schwierig. Wie das BKA berichtet, führt die Spur der Diebe oft ins Dickicht der organisierten

Kriminalität. Oftmals landen die Bikes direkt im Ausland. Die mühsame internationale

Bürokratie erschwert die Ermittlungen enorm. Lediglich jeden fünften Motorraddiebstahl

können die Behörden aufklären. Easy Riders Ob beim Ausflug on the road oder in der eigenen Garage: Kriminelle schlagen überall und zu

jeder Zeit zu. Gerade zu Saisonbeginn häufen sich die Fälle. Um sich gegen Diebstahl zu

wappnen, raten Sicherheitsexperten wie Alexander Sarellas und Jakob Lindner neben den

bereits standardmäßig verbauten Sicherheitsvorrichtungen zu einem GPS-Tracker. "Ein GPS-Tracker verleiht Bikern mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl, das Motorrad auch

mal unbeaufsichtigt abstellen zu können," so die beiden Gründer von PAJ GPS. Seit 2011

vertreibt das Unternehmen smarte Ortungssysteme für verschiedene Anwendungsbereiche.

Motorradfahrer stellen eine der Gruppen, die am meisten von der Technologie profitieren.

GPS ermöglicht zuverlässige Ortung in Echtzeit. Über eine App oder den Browser verfolgen

Fahrer den Standort ihrer Maschine jederzeit und überall. So lassen sich Motorraddiebe

rasch finden und die Maschine sicher wiederbeschaffen, auch weltweit. "Zuverlässigkeit und

ein umfangreicher Datenschutz von sensiblen Positionsdaten sind bei der Wahl des

passenden GPS-Trackers von großer Bedeutung," meint GPS-Experte Lindner. Das globale

GPS-Netzwerk erleichtert das Wiederfinden der Maschine über alle Landesgrenzen hinweg. (Sorgen-)Freie Fahrt dank GPS Um im Notfall schnell zu reagieren, bieten moderne GPS-Tracker intuitive Alarmsysteme.

Ortungsfachmann Sarellas empfiehlt Bikern einen "digitalen Zaun" um ihre Maschinen

einzurichten. Das System alarmiert den Besitzer dann automatisch, sollte das Motorrad den

festgelegten Sicherheitsbereich verlassen. Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone

oder per E-Mail rufen im Ernstfall zum schnellen Handeln auf. Weitere Alarmfunktionen

warnen vor Vandalismus oder Erschütterungen und beugen so Diebstählen vor. Spitzenmodelle bieten darüber hinaus weitere Funktionen wie Streckenspeicherung. Durch

einfache "Standort-Teilen"-Funktion avanciert ein GPS-Tracker bei Unfällen in unbekannten

Regionen zum Retter in der Not. GPS-Tracker erhöhen die Sicherheit von Mensch und

Maschine und bereiten sorgenfreies Fahrvergnügen. Seit 2011 stellt PAJ GPS hochwertige und multifunktionale GPS-Tracker her. Bereits im Studium hatten die Gründer Alexander Sarellas und Jakob Lindner erste Überlegungen dazu, wie verlorengegangene Gegenstände leichter auffindbar werden. Aus dieser Idee ist ein international aufgestelltes Unternehmen gewachsen. PAJ GPS-Tracker lassen sich vielseitig einsetzen. Ob für Fahrzeuge, Personen oder Haustiere: Mit intuitiven Komplettlösungen zur Absicherung schützen sie alles, was einem wichtig ist. Das leistungsstarke, weltweite 4G Netzwerk und das vielseitige FINDER-Portal der PAJ GPS-Tracker garantieren Sicherheit und Sorgenfreiheit überall und jederzeit. Firmenkontakt

PAJ GPS

Alexander Sarellas

Am Wieschen 1

51570 Windeck

+49 (0) 2292 39 499 59

https://www.paj-gps.de/ Pressekontakt

Kreuter Borgmeier Public Relations GmbH

Sophia Vecchini

Kurfürstendamm 28

10719 Berlin

040 41309624

https://www.borgmeier.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten