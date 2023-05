Startseite Peugeot 206 CC Soundsystem Einsteigerklasse Top-Klang Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-05 12:21. Ein kosteneffizientes Upgrade für das Peugeot 206 CC Soundsystem mit Lautsprechern der Bewertung "sehr gut" in der Einsteigerklasse Das Standard Soundsystem im Peugeot 206 CC stößt schnell an seine Grenzen ein Upgrade durch den Tausch zu hochwertigeren Lautsprechern ist eine Lösung für einen besseres Klangerlebnis im Fahrzeug. Ein Cabrio benötigt Lautsprecher mit einem hohen Wirkungsgrad da die Fahrzeugkabine nach oben hin offen ist. Damit wird die Musik von äußeren Geräuschkulissen stark beeinflusst, ab Werk sind sehr einfach aufgebaute Breitbandlautsprecher im Heckbereich und ein 2 Wege System im Frontbereich verbaut. Das Paket Peugeot 206 CC Lautsprecher vorne und hinten (https://auto-lautsprecher.eu/product/peugeot-206-cc-lautsprecher-vorne-u...) ist ein Top Upgrade für einen günstigen Preis, mit der Bewertung der Fachzeitschrift Car & Hifi Note 1,9 Preis/Leistung "sehr gut" in der Einsteigerklasse. Mit einer Maximalleistung von 160 Watt und einem hervorragenden Wirkungsgrad von 93DB wandelt dieses System jedes einzelne Watt des Radios in hohe Pegel und kraftvolle Musikwiedergabe um. Im Frontbereich wird das 2 Wege System Hertz DSK 165.3 eingesetzt das über separate Frequenzweichen für Hoch- und Tieftöner verfügt. Das Frontsystem wird in die originalen Einbauplätze in den vorderen Türen eingebaut, der Peugeot 206 CC hat fahrzeugspezifische Halterungen mit denen die Tieftöner ab Werk in den vorderen Türen montiert sind. Im Lieferumfang des Paketes Peugeot 206 CC Lautsprecher vorne und hinten sind diese Halterungen für die Tieftöner enthalten auch alle erforderlichen Adapterkabel um die Lautsprecher an die bestehenden KFZ-Kabel in den Türen anzuschließen. Es werden keine Kabel abgeschnitten die Peugeot 206 Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/peugeot-auto-lautsprecher/...) sind nach der Montage in den Einbauplätzen von außen nicht sichtbar. Das gesamte Soundsystem wird bei einer sorgfältigen Installation der Lautsprecher klanglich aufgewertet. Die Systeme glänzen durch straffere Bässe und eine höhere Belastbarkeit ohne den Einsatz zusätzlicher Endstufen. Durch die hohe Einbaufreundlichkeit können zusätzlich bei der Montage durch handwerklich geschickte Fahrzeughalter Kosten gespart werden. Für Kunden wird zusätzlich eine Anleitung für die Installation in PDF-Format bereitgestellt. Für das entfernen der Türverkleidung und anderer Teile des Interieurs gibt es im Webshop von auto-lautsprecher.eu ein passendes Ausbauwerkzeug aus Kunststoffhebeln. Durch dieses Material werden keine Kratzer oder Dellen bei der Demontage in den Verkleidungen gemacht und der Montagevorgang der Peugeot Auto-Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/peugeot-auto-lautsprecher/) nochmals vereinfacht. Zusätzlich empfehlen wir Türdämmung mit selbstklebenden Alu-Bitumenmatten die vibrierende Fahrzeugteile ruhigstellen und auf die Fahrzeugakustik Einfluss nehmen. Das schlägt sich durch eine verbesserte Basswiedergabe wieder, die bei Frequenzgangmessungen bis zu 7 DB mehr Basspegel bei gleichbleibender Leistung des Radios erzeugt. Der Spaßfaktor bei der Musikwiedergabe steigt damit deutlich an. Im Preissegment der Einsteigerklasse sind die italienischen Hertz Lautsprechersysteme ein klarer Tipp für das Soundsystem Upgrade im Peugeot 206 CC Cabrio. Diese Maßnahme hat den größten Einfluss auf die Klangeigenschaften des Peugeot Soundsystems und ist extrem kosteneffizient. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

