Startseite Zukunftssymposium Komposit Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-05 12:05. Neues Format für Komposit-Makler:innen und -Expert:innen garantiert tiefe Einblicke und fundierte Ausblicke Exklusives Event der Deutschen Makler Akademie an exklusiver Location, hochkarätige Speaker und Referenten, IDD-Weiterbildungszeit inklusive: Im Hamburger Empire Riverside Hotel mit Blick auf den Hafen steht am 1. September die Kompositversicherung im Brennpunkt. Kompositversicherer stehen vor gewaltigen Herausforderungen: Der prozentuale Anstieg der Leistungen lag zuletzt im zweistelligen Bereich, während der Beitragszuwachs sich im unteren einstelligen Bereich bewegt. Klimawandel, Energiekrise, Angriffskrieg in der Ukraine leisten ein Übriges zur allgemeinen Unsicherheit. Zugleich herrscht in einigen Bereichen Aufbruchstimmung (E-Mobilität, Digitalisierung u.a.). Viel Stoff also für spannende Vorträge, intensive Diskussionen und zielführendes Networking auf diesem exklusiven Komposit-Event für Makler:innen, Versicherer und Expert:innen. Erfahren Sie u.a. was Charles Darwin der Versicherungsbranche raten würde (Klaus Hermann, Versicherungsentertainer); wie Sie mit dem richtigen Risikomanagement als Makler:in den Unterschied machen (Thomas Sindelar, Wappnet); welche Auswirkungen das Wetter auf den Kompositbereich haben wird (Nikolaus Haufler, Wetterheld). Das Zukunftssymposium Komposit wird von dem traditionsreichen Versicherer die Bayerische unterstützt. Diverse Möglichkeiten des Sponsoring stehen auch anderen Unternehmen offen, bis hin zur Beteiligung am Programm mit einer Referentin bzw. einem Referenten. Tickets für das Zukunftssymposium Komposit gibt"s ab 109 EUR (für Mitglieder von Förderern der Deutschen Makler Akademie; regulär 149 EUR). Für die Teilnahme (10:00 Uhr bis 17:30 Uhr) werden drei Stunden IDD-Weiterbildungszeit angerechnet. Weitere Infos und Anmeldung unter www.deutsche-makler-akademie.de/zukunftssymposium Über die Deutsche Makler Akademie (DMA)

Die Deutsche Makler Akademie wurde im Jahr 2006 gegründet. Sie positioniert sich als Spezialist in der Aus- und Weiterbildung von Maklern und Mehrfachagenten. Dazu bietet sie ein umfassendes Bildungsprogramm, das auf die speziellen Anforderungen unabhängiger Vermittler in der Assekuranz- und Finanzdienstleistungsbranche zugeschnitten ist. Die DMA steht für höchste Qualität und Neutralität sowie für ein praxisnahes Bildungsangebot. Die eLearning @kademie kombiniert interaktives, zeit- und ortsunabhängiges Lernen mit dem bestehenden Seminarangebot. Sie bietet allen Interessierten eine virtuelle Plattform, um sich zu informieren, untereinander auszutauschen oder webgestützte Trainings und Seminare flexibel zu absolvieren. Firmenkontakt

Deutsche Makler Akademie GmbH

Nils Keller

Bindlacher Straße 4

95448 Bayreuth

+49 (0) 921-78 89 84-0

+49 (0) 921-78 89 84-601

www.deutsche-makler-akademie.de Pressekontakt

Lisa Rauh

www.deutsche-makler-akademie.de