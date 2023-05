Startseite Reutlingen: Welsch Maschinen und Werkzeuge erfolgreich durch neue Ansaetze Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-05 12:03. Bemerkenswertes Wachstum der Welsch Maschinen & Werkzeuge seit der jüngsten Geschäftsübernahme. Sonderaktion zum 30-jährigen Jubiläum. Reutlingen. Bemerkenswertes Wachstum der Welsch Maschinen & Werkzeuge seit der jüngsten Geschäftsübernahme. Sonderaktion zum 30-jährigen Jubiläum. Die Marke Welsch Maschinen & Werkzeuge feierte jüngst ihr 30-jähriges Bestehen. Durch Modernisierungen und die Geschäftsübernahme durch PflüMa GmbH im Industriegebiet wurde das Portfolio des Reutlinger Unternehmens stark erweitert. Darüber hinaus stoßen entsprechende Sonderaktionen für Endkunden, Industrie und Handwerk auf großen Anklang. Im Show-Room des Reutlinger Centers werden nun auch Maschinen und Zubehör von BOSCH, FLEX und DeWalt präsentiert. Mit dem jüngsten gestarteten Jubiläumsverkauf der Akku-FLEX Geräte wurde erneut viel Aufmerksamkeit in der Branche erzeugt. So können die Kunden aus dem Handwerk, Industrie und Endkunden attraktive Sonderrabatte bei Kauf einer oder mehrerer Geräte rechnen. Das Reutlinger Ladengeschäft wird vom Hersteller FLEX - zum eigenen 100-jährigen Jubiläum - unterstützt: neben einem zweiten Akku, viel Zubehör, gibt es beim Kauf mehrerer Geräte sogar einen gratis FLEX-Akkuschrauber dazu. "Im letzten Jahr wurde der PflüMa Umsatz verdoppelt und neben unserem bewährten Kärcher-Center Programms konnten wir neue Bereiche der Holz- und Metallbearbeitung von HOLZMANN, JET und PROMAC, sowie TELWIN Schweißtechnik, OMCN Hydraulikpressen und HAZEET Werkstatteinrichtungen hinzunehmen" so Dominik Pflüger, einer der Geschäftsführer. Und Patrick Masterson, der zweite Geschäftsführer im Bunde, ergänzt "Die Produktauswahl wurde somit stark erweitert und auch die Bereiche Service, Reparatur, Mietgeräte und Vor-Ort Dienstleistungen ausgebaut". Gemeinsam können sie auf einen Umsatz von knapp 3 Millionen Euro im letzten Jahr stolz sein. Und sie sind sich sicher, es wird auch in der Zukunft weitere attraktive Spezial- und Serviceangebote aus der Produktpalette von Reinigung, Sägen über Bohrer bis hin zum Trennschleifer geben. Und die Handwerksbetriebe, Industrie und Privatkunden aus ihrem Einzugsgebiet - welches sich von Sindelfingen, Böblingen über die Zollern Neckar-Alb mit Tübingen und Reutlingen, Metzingen, bis hin nach Esslingen erstreckt - werden es ihnen danken. Für das zukünftige Wachstum setzen Dominik Pflüger und Patrick Masterson mit ihren 8 Mitarbeitern auf eine kompetente ganzheitliche Beratung und die schnelle Verfügbarkeit aller Geräte, des Zubehör, der Reinigungsmittel oder Ersatzteile. Mit einer eigenen Reparaturwerkstatt und Vor-Ort Dienstleistungen sei die Basis geschaffen. Weitere Informationen:

www.wmw24.de

www.Kaercher-Center-Pfluema.de PflüMa GmbH / KÄRCHER CENTER PFLÜMA

Wir sind PflüMa, ein junges Unternehmen aus Reutlingen mit grandioser Perspektive und einem stabilen Fundament aus Fachwissen und innovativen Produkten der Weltmarke KÄRCHER. Als zertifizierter Handels- und Servicepartner der Firma KÄRCHER aus Winnenden, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, private und gewerbliche Nutzer, Industrie- und Kommunale Kunden, in Sachen modernster Reinigungstechnik zu beraten und zu betreuen. Hierbei bieten wir einen Rundum-Service für das komplette Kärcher Sortiment, vom Verkauf, Vermietungen, den Wartungen sowie anfallenden Reparaturen und Garantieabwicklungen an. Unser Einsatzgebiet erstreckt sich neben den Landkreisen Reutlingen, Tübingen & Böblingen, auch über die Zollern-Alb Region, Esslingen und das Stuttgarter Randgebiet. Firmenkontakt

