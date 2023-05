Startseite Lachen verbindet - Tamala feiert 40jähriges Jubiläum Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-05 10:05. Lachen verbindet - Jubiläumsaktionstag am 13. Mai in Konstanz - Tamala feiert 40jähriges Jubiläum Der Wonnemonat Mai ist da und damit das Jubiläum von Tamala. Die Tamala Clown Akademie gibt es jetzt 40 Jahre. Somit ist sie die älteste Berufsfachschule dieser Art im deutschsprachigen Raum.

Dies wollen wir ausführlich feiern und laden Sie zu den Veranstaltungen und einer Berichterstattung nach Konstanz ein. Der Stadt Konstanz und seinen Bewohnern schenken wir an unserem Jubiläumstag, dem 13. Mai, ein kostenloses Straßentheater von 11-13 Uhr auf der Marktstätte. Künstler aus Deutschland, Österreich und Luxemburg zeigen rund um den umgebauten Theater-Wohnwagen ihre verschiedenen Ansätze vom Straßentheater. Das Straßentheater mit verschiedenen Clowns beginnt um 11 Uhr und zu jeder vollen Stunde bis 13 Uhr gastieren unterschiedliche Clowns, Stelzenläufer und Comedians. Es wird ein Highlight für Groß und Klein. Diese Auftritte sind kostenlos, was uns durch ein großzügiges Sponsoring möglich ist. Am Abend findet dann unsere große Jubiläumsshow und Jubiläumsfeier mit unterschiedlichen Künstlern - alles ehemalige Absolventen - statt, die mit ihren Programmen auf Tour sind. Erstmalig sind sie gemeinsam auf der Bühne und zeigen Ausschnitte aus ihren Abendprogrammen.

Die Tamala Clown Akademie freut sich auf eine unvergessliche Jubiläumsfeier und darauf, das Publikum in die Welt der Clownerie zu entführen. Der Beginn ist 20.00 Uhr in Hedicke"s TerraCotta (Luisenstr. 9b, Konstanz).

Im Vorverkauf gibt es noch 10 Karten sowie 20 Karten an der Abendkasse.

Den Programmablauf finden Sie auf unsere > Webseite

Die Jubiläumsbroschüre mit einem Grußwort des OB"s Burchardt der Stadt Konstanz können Sie sich hier herunterladen > Jubiläumsbroschüre

Fotos der Gründer, Dozenten und Künstler können Sie hier > downloaden

Alle Links:

www.tamala-center.de

www.gesundheitclown.de

www.clown-und-comedy.de

www.humorkom.de Tamala Center

Internationales Zentrum für Clown Humor und Kommunikation

Das Tamala Center - Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation - wurde 1983 in Norddeutschland als Studio für freie Clown- und Theaterarbeit gegründet. Es befindet sich seit 1991 am Bodensee und hat jetzt auf einer eigenen 400 qm Etage seinen Sitz in Konstanz am Bodensee. Es besteht aus vier Teilbereichen:

- Clown Akademie

- Clown Compagnie

- HumorKom® - Tamala Humor- und Kommunikationstraining

- Projekt "Gesundheit!Clown®" - Clowns in Spitäler, Seniorenheime und bei behinderten Kindern (geistig-körperliche und Sprachbehinderung) Kontakt

Tamala Center -Zentrum für Clown Humor und Kommunikation

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160

http://www.tamala-center.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten