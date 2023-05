Startseite BALLERMANN RANCH ÖFFNET DIE TORE Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-05-05 09:02. Annette und Andre Engelhardt laden zum "Tag der offenen Tür" am 4. Juni in das niedersächsische Tierparadies von Gut Aiderbichl Wer sich von den tatsächlichen Begebenheiten auf der Ballermann®Ranch (https://www.ballermann-ranch.com) und von der Haltung der dort lebenden Tiere ein eigenes Bild machen möchte, ist herzlichst eingeladen, am Sonntag, den 4. Juni 2023, in der Zeit vom 9:30 bis 17:30 Uhr, den "Tag der offenen Tür" zu nutzen und die Ranch in Blockwinkel (Gemeinde Scholen) zu besuchen. Bei zwei Ranch-Führungen (10 Uhr und 15 Uhr), Infoveranstaltungen, Vorträgen und Filmvorführungen können alle Interessierten die Welt von Gut Aiderbichl (https://www.gut-aiderbichl.com) in Niedersachsen und der weiteren 30 Höfe in sechs Ländern kennenlernen. Dazu wird Dieter Ehrengruber, der geschäftsführende Stiftungsvorstand, sowie der Gut Aiderbichl-Promo-Truck in Blockwinkel erwartet.

Lernen Sie die Geschichten der geretteten Pferde, Esel und Ponys auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN®RANCH kennen.

Mit Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Der Eintritt ist natürlich für jedermann/-frau kostenlos.

Leider müssen Annette und Andre Engelhardt die Gäste bitten, KEINE eigenen Hunde mitzubringen. Die auf der Ranch lebenden Bernhardiner würden das nicht so gut finden. Und Streß gilt es für die Tiere unbedingt zu vermeiden.

Weitere Infos auf www.ballermann-ranch.com (https://www.ballermann-ranch.com) oder telefonisch unter 04245-3179970.

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

http://www.ballermann.de Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

