Startseite Berliner Tech-Entwickler bringt neues Werkzeug zum eigenen Bauen von KI-Apps heraus Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-05-05 07:12. KI-gestützte Anwendungen ohne Programmierkenntnisse mit Mindverse Apps! Das Berliner Unternehmen Mindverse bietet ein neues Feature, mit dem ohne Programmierkenntnisse maßgefertigte KI-gestützte Apps innerhalb von Minuten erstellt werden können. Die Apps werden an die spezifischen Bedürfnisse angepasst, indem aus verschiedenen KI-Modellen gewählt werden kann und diese auch miteinander verbunden werden können. Mindverse-Apps: In wenigen Schritten zur eigenen KI-App Geschäftsführer Noel Lorenz: "Unser Dashboard vereinfacht die Erstellung von KI-Apps und bietet Ihnen Zugang zu einer breiten Palette an erweiterten Funktionen, mit denen Sie individuelle Lösungen bauen." Darüber hinaus können die KI-Apps Inhalte mit Daten aus dem Web verbessert werden. Denn mit der Data Scraping-Funktion können Inhalte erstellt werden, indem wertvolle Informationen aus jeder beliebigen URL gesammelt werden. Mindverse stellt dabei sicher, dass nur die aussagekräftigsten Daten verwendet werden. Texte schreiben, Bilder generieren, Abrufen von Daten, Voice-to-Text: Die Minverse-Apps kommen in vielen Bereichen zum Einsatz, dabei sind den Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. In Minuten von der Idee zum Ergebnis Die Plattform unterstützt visuelle Apps mit anpassbaren Eingabefeldern sowie wiederkehrende Apps, die automatisch auf dem Server ausgeführt werden. Die Ergebnisse können auf dem Bildschirm angezeigt werden oder direkt an E-Mail-Adressen oder Slack-Kanäle gesendet werden. "Sie müssen kein Programmierer sein, um KI-gestützte Apps zu erstellen - alles, was Sie brauchen, ist eine Idee und ein paar Minuten Zeit.", so Lorenz. Mindverse-Apps: https://apps.mind-verse.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Relativity GmbH

Herr Noel Lorenz

Breite Straße 25

13597 Berlin

Deutschland fon ..: +49 30 4374 7520

web ..: https://mind-verse.de

Das AI-Start-up Mindverse ist ein KI Content-Tool für deutschsprachige Text- und Bild-Inhalte: Von umfangreichen Korrektur- und Überarbeitungsfunktionen über die Ideengenerierung und Brainstormings bis hin zum Verfassen kompletter Artikel und der Kreation von Bildmaterial - mithilfe der Software lassen sich Texte und Bilder automatisiert und effizient generieren. Der Gründer und Geschäftsführer des Berliner Unternehmens ist Noel Lorenz.

