Startseite Timly feiert 3 Jahre Wachstum und Expansion in ganz Europa Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-04 14:33. "Timly hat Hunderten von Unternehmen geholfen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und ihre Rentabilität zu steigern", sagte Philipp Baumann, CEO von Timly. Seit dem Start im Jahr 2020 hat Timly ein rasantes Wachstum erlebt und sich als wichtiger Akteur im Bereich der Inventarverwaltung etabliert. Mit innovativen Funktionen und einer personalisierten Herangehensweise hat Timly Unternehmen in sechs Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz, geholfen. "Wir bleiben engagiert, unseren Kunden eine globale Inventarverwaltungslösung zu bieten, die den täglichen Betrieb vereinfacht und die Effizienz steigert", sagte Philipp Baumann. Wichtige Zahlen: - 3 Jahre - Timly hat im April 2023 seinen 3. Jahrestag gefeiert. - 6 Länder - Timly ist derzeit in sechs europäischen Ländern tätig. - 300 Kunden - Timly wurde von über 300 Kunden aus verschiedenen Branchen und Größenordnungen wie Euromaster, BASF, Bayer und Sodastream gewählt. Die intelligente Inventarsoftware von Timly hilft Unternehmen, die Verwaltung ihrer Assets und Bestände zu optimieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, die Sicherheit zu verbessern und den täglichen Betrieb zu vereinfachen. Mit zusätzlichen Funktionen wie GPS-Tracking und Selbstinventur für Remote-Mitarbeiter ist Timly bestrebt, Unternehmen eine effektive und personalisierte Inventarverwaltungslösung anzubieten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um herauszufinden, wie Timly Ihrem Unternehmen dabei helfen kann, die Verwaltung des Inventars zu optimieren und die Effizienz zu steigern: https://timly.com Pressekontakt:

Jennifer Ritz

jennifer.ritz@timly.com Das Schweizer Startup-Unternehmen Timly Software AG mit Sitz in Zürich wurde 2020 gegründet und ist im gesamten deutschsprachigen Raum und darüber hinaus vertreten. Es richtet sich mit seiner intuitiven, cloud-basierten Inventar-Software an Unternehmen jeder Größe und Branche. Von Maschinen und Werkzeug bis hin zu Fahrzeugen, IT-Geräten oder Büromöbeln ist jede Art von Inventar einfach und standortunabhängig zu verwalten. Die Gründer Philipp Baumann und Fitim Mehmeti haben es sich zur Mission gemacht, die Herausforderungen von Unternehmen technisch effizient zu meistern. Kontakt

Timly Software AG

Jennifer Ritz

Andreasstr. 5

8050 Zürich

+ +41 44 500 35 20

https://timly.com/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten