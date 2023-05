Jumeirah, Dubai - neueste Immobilienprojekte

Casa Canal by AHS und Como Residences at Palm Jumeirah

Casa Canal by AHS

Casa Canal ist die neueste Wohnanlage am Dubai Water Canal von AHS Properties, die eine Sammlung von Sky-Villen und Penthäusern mit 3 bis 6 Schlafzimmern bietet. Die Hochhaussiedlung am Ufer des Kanals bietet Zugang zu Weltklasse-Annehmlichkeiten, während man den Blick auf den Kanal und die Uferpromenaden genießen kann. Hier werden die Bewohner den Fünf-Sterne-Concierge- und Rolls-Royce-Service mit Chauffeur erleben:

- Luxuriöse Kollektion von Sky-Villen und Penthäusern mit 3, 4, 5 und 6 Schlafzimmern

- Atemberaubende Ausblicke auf den Dubai Water Canal und die Nachbarschaft

- Annehmlichkeiten wie ein Infinity-Pool, eine Zigarren-Lounge und ein Yoga-Studio

- In der Nähe des berühmten Damac Cavalli Couture Tower gelegen

- Attraktive und flexible Zahlungsplanoptionen sind verfügbar

- Weltklasse-Einrichtungen wie Rolls-Royce-Service mit privatem Chauffeur

Casa Canal Tower ist mit einigen der besten Annehmlichkeiten für die Bewohner ausgestattet.

Casa Canal by AHS Properties is a new development located on the banks of the Dubai Water Canal. This prime location offers residents stunning views of the Dubai skyline and easy access to nearby landmarks and attractions. The Dubai Water Canal is famous for leisure attractions including dining, shopping, and entertainment. Explore the luxury hotels, restaurants, and shops surrounding the project. The project offers magnificent and comfortable living in one of Dubai's most desirable areas.

Location Connectivity:

05 Minutes - City Walk

10 Minutes - The Dubai Mall

10 Minutes - Oasis Mall

15 Minutes - Emirates Hospital

20 Minutes - Dubai International Airport

35 Minutes - Al Maktoum International Airport

Der Masterplan Casa Canal von AHS Properties bietet seinen Bewohnern einen luxuriösen Lebensstil mit bestem Komfort und Annehmlichkeiten. Diese Premium-Penthäuser und Sky-Villen verfügen über große Wohnbereiche mit atemberaubendem Blick auf die Skyline von Dubai. Die Bewohner können sich am Pool, im Fitnesscenter und im Spa entspannen. Die Anlage verfügt über angelegte Gärten, Sitzgelegenheiten im Freien und eine Laufstrecke, die ein Leben auf höchstem Niveau bietet, gesäumt von erstklassigen Attraktionen und Dienstleistungen.

Casa Canal bietet eine klassische Auswahl an Grundrissoptionen mit 3, 4, 5 und 6 Schlafzimmern, Sky Villen und Penthäuser, die mit High-End-Interieur und Architektur gestaltet sind. Das Projekt ist mit erstklassigen und komfortablen Dienstleistungen ausgestattet, so dass die Bewohner ihren Lebensstil mit Zugang zu allem genießen können.

Wohnung am Strand in Dubai kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/product-page/wohnung-in-traumlage-...)

Como Residences at Palm Jumeirah

Como Residences at Palm Jumeirah ist ein brandneues 71-stöckiges Hochhausprojekt von Nakheel mit exklusiven Design-Wohnungen mit 2 bis 7 Schlafzimmern, Maisonetten und Penthäusern in Dubai. Die ikonische Design-Fassade hat die Form einer organischen Muschel, die sich wie ein von den sanften Wellen inspiriertes Kunstwerk in den Himmel erhebt. An der Spitze der Fassade befindet sich ein Schmuckstück mit einem Infinity-Swimmingpool, in dem die Bewohner den Lebensstil eines Resorts erleben und die Aussicht auf das gesamte Palmengebiet und seine Umgebung genießen können.

Ein einzigartiger Turm aus vertikalen Seen, in dem Sie die ruhige Atmosphäre genießen und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Wasseraktivitäten ausüben können. Die exklusive Anlage besteht aus einer Reihe von vertikalen Seen mit einer Vielzahl von Gemeinschaftspools und privaten Pools, die auf Anfrage zur Verfügung stehen.

Erleben Sie das Leben in einer Sammlung von außergewöhnlich gestalteten, geräumigen Residenzen im Himmel, deren hochwertige Innenausstattung mit exklusiven Merkmalen aufwartet. Jede dieser Luxusresidenzen wird zu einer Oase des Friedens und der Ruhe über dem strahlend blauen Meer. Spüren Sie die Romantik in der Luft, wo die Pracht des Lebens in einem der exklusiven Art ist zu Ihren Diensten genießen Sie die schönen Moment des Lebens.

Dieses neueste Wahrzeichen von Palm Jumeirah ermöglicht seinen Bewohnern einen wahrhaft erstklassigen Lebensstil, bei dem sie eine Reihe von weitläufigen Terrassen, glitzernden Pools und üppigen Grünflächen erkunden können, wo das exklusive Leben Sie mit den Vibes des Meeres verbindet. Die prächtigen Terrassenbereiche an der Fassade bieten einen Blick auf die ikonische Skyline, und das extreme Design bietet einen 360-Grad-Panoramablick:

- 71-stöckiges Hochhaus mit schicker und zeitgenössischer Architektur

- Eine Kollektion von luxuriösen Apartments mit 2 bis 7 Schlafzimmern, Duplexen und Penthäusern

- Außergewöhnlicher Blick auf die Palm Jumeirah und das Meer

- Privater Swimmingpool für Sky Terrace Apartments

- Attraktive und flexible Zahlungsoptionen sind verfügbar

- Ehrfurcht gebietender berühmter Ort auf Palm Jumeirah, Dubai

- Sandstrandbereich mit Promenade und Freizeitattraktion

Die exklusiven Como Residences befinden sich auf dem berühmtesten Archipel auf Palm Jumeirah in Dubai und bieten ihren Bewohnern einen fantastischen Lebensstil. Die Wohnanlage liegt an der Sichel und bietet einfachen Zugang zu den erstklassigen Resorts und Fünf-Sterne-Hotels auf der Insel, wo Sie neben The Atlantis, W Dubai, Marriott Resort Palm Jumeirah und vielen anderen wohnen.

Nahegelegene Orte:

- 10 Minuten - Sheikh Zayed Road

- 10 Minuten - Dubai Marina

- 15 Minuten - Ain Dubai

- 10 Minuten - Mall of the Emirates

- 20 Minuten - Burj Khalifa

- 25 Minuten - Internationaler Flughafen Dubai

Haus Dubai kaufen (https://www.immobilie-dubai-kaufen.de/)

Como Residences by Nakheel ist ein Masterplan-Projekt, das die nächste Stufe der Architektur auf Palm Jumeirah darstellt, wo die Bewohner einen neuen Lebensstil entdecken werden. Erleben Sie das komfortable Leben direkt am Strand, wo die stilvollen Design-Residenzen mit einer Vielzahl von Einrichtungen und grünen Attraktionen innerhalb der Anlage ausgestattet sind. Der luxuriöse Eingangsbereich der Spitzenklasse bietet Ihnen einen warmen Willkommensbereich mit modernsten Einrichtungen, schnellen Aufzügen und attraktiven Podiumsbereichen.

Immobilien-Welt.ae - das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796

www.immobilien-welt.ae