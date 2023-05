Startseite Ivalua digitalisiert Source-to-Requisition- Prozesse von DCC Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-04 14:03. Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen (http://www.ivalua.com) und sein Partner Touchstone Spend Management gaben heute bekannt, dass sich die Data Communications Company (DCC) (https://www.smartdcc.co.uk) für Ivalua entschieden hat, um seine Source-to-Requisition-Prozesse (S2R) zu digitalisieren und zu optimieren. DCC betreibt ein sicheres Telekommunikationsnetzwerk, das intelligente Zähler in Haushalten und kleinen Unternehmen mit Energieversorgern, Netzbetreibern und Energiedienstleistern in Großbritannien verbindet. Das Unternehmen suchte nach einer Lösung zur Optimierung seiner Beschaffungsprozesse sowie eine Möglichkeit, die Governance und Sicherheit zu verbessern und allen Beteiligten einen größeren Nutzen zu bieten. Nach sorgfältiger Abwägung entschied sich DCC für die S2R-Plattform von Ivalua. Diese umfasst Supplier Risk & Performance Management, Sourcing, Contract Lifecycle Management und e-Procurement und hilft DCC dabei, wichtige Beschaffungs-, Handels-, Risiko- und Vertragsprozesse zu digitalisieren. Die Ivalua-Lösung bietet durchgängige Transparenz und Einblicke in die gesamte Lieferkette. DCC wird damit in der Lage sein, seine Aktivitäten zu kontrollieren und über seine Ausgaben präzise zu berichten - sowohl auf Lieferanten- als auch auf Vertragsebene. "Ivalua bietet eine effiziente und flexible Lösung, die als zentrale Informationsquelle fungiert, die aktuellen Geschäftsanforderungen von DCC erfüllt und für zukünftiges Wachstum sowie Innovation sehr gut gerüstet ist", sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer von Ivalua. "Wir freuen uns, dass wir DCC dabei unterstützen können, seine durchgängigen Geschäftsprozesse weiter zu automatisieren und zu optimieren." Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua . Firmenkontakt

Ivalua

Markus Leutert

De-Saint-Exupéry-Str. 10

60549 Frankfurt am Main

?+44 20 3966 1942?

https://de.ivalua.com

textstore - Agentur für Text und PR

Alexander Trompke

Schillerplatz 6

01309 Dresden

+49 351 3127338

