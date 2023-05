Meilenstein: Richtfest für 68 geförderte Wohnungen plus Kita in der Blumenstraße in Stein

Preisgünstiger Wohnraum und Betreuung für 111 Kinder

Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 68 geförderten Mietwohnungen, ebenso vielen Stellplätzen und einer Kita mit Platz für 111 Kinder realisiert die Schultheiß Projektentwicklung AG aktuell in der Blumenstraße im Steiner Ortsteil Unterweihersbuch. Im Sommer 2022 wurde mit dem Bau begonnen - nun ist mit dem Richtfest ein großer Meilenstein erreicht. Die Bezugsfertigkeit ist für das 1. Quartal 2024 vorgesehen.

"Gerade erst haben wir mit den Wohnungsübergaben für rund 70 geförderte Wohnungen im Krügelpark an der Deutenbacher Straße begonnen - nun feiern wir hier in der Blumenstraße das Richtfest für weitere 68 geförderte Wohnungen in Stein", leitete Frank Weber, Vorstand Technik der Schultheiß Projektentwicklung AG, seine Richtfest-Rede ein. In der Tat ist der Nürnberger Bauträger äußerst präsent in der Faber-Castell-Stadt. Gut 900 Meter Luftlinie entfernt, werden aktuell die ersten geförderten Wohnungen im Krügelpark bezogen, seit Ende März ist zudem die Krügelpark-Kita offiziell eingeweiht. Der Neubau in der Blumenstraße sorgt nun für weitere Entlastungen sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch in punkto Kinderbetreuung.

Über 200 neue Kita-Plätze für Stein

Steins 1. Bürgermeister Kurt Krömer zeigt sich sehr erfreut über die rege Bautätigkeit: "In Summe schafft die Schultheiß Projektentwicklung AG in unserer Stadt mehr als 200 neue Betreuungsplätze für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter." Bernd Obst, der stellvertretende Landrat des Landkreises Fürth, ergänzt: "Die neuen Wohnungen in der Blumenstraße kommen der enorm hohen Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum in unserem Landkreis nach. Über diese Entlastung für unsere Bürgerinnen und Bürger freuen wir uns sehr."

Wohnungen in den Einkommensklassen I bis III

Aufgeteilt auf zwei Mehrfamilienhäuser, umfasst der Neubau in der Blumenstraße 68 geförderte Wohnungen der Einkommensklassen I, II und III mit einer Gesamtwohnfläche von 4.650 m². Die sechsgruppige Kindertagesstätte wird von Diakoneo betrieben werden und bietet auf einer Fläche von gut 1.200 m² Platz für insgesamt 111 Kinder. Die großzügige Außenanlage sieht weitere rund 1.450 m² Spielfläche vor.

Neuer Spielplatz für die Nachbarschaft

Direkt angrenzend an den Neubau befindet sich ein öffentlicher Spielplatz. Einem Vorschlag der Stadt Stein folgend, hat die Schultheiß Projektentwicklung AG keinen eigenen Spielbereich auf dem Grundstück in der Blumenstraße errichtet, im Gegenzug dafür aber den öffentlichen Spielplatz nebenan aufgewertet und erweitert. Somit profitieren auch alle Kinder aus der Nachbarschaft von einem schöneren und größeren Spielplatz. Das Resultat konnten die Gäste der Richtfestfeier gleich in Augenschein nehmen.

Nach dem Richtfest beginnt nun die Phase des Innenausbaus. Die Vermietung der geförderten Wohnungen wird voraussichtlich im Sommer 2023 starten.

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 150 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer. Im Bereich geförderte Wohnraum hat sich die Schultheiß Projektentwicklung in Nürnberg inzwischen zum führenden Bauträger entwickelt.

Siehe hier: www.schultheiss-projekt.de

Kontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911 93 425 150

https://www.schultheiss-projekt.de/