Startseite Highspeed im Handumdrehen: NETGEAR stellt mit dem Nighthawk A8000 branchenweit den ersten WiFi 6E USB 3.0 Adapter vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-04 11:48. Mit dem neuen A8000 können Besitzer von Notebooks und Desktop-PCs ihre Geräte einfach und schnell auf den aktuellen WiFi 6E Standard upgraden. München, 04. Mai 2023 - NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, stellt den Nighthawk AXE3000 WiFi 6E USB 3.0 Adapter (A8000) vor, der Notebooks und Desktop-PCs auf den aktuell schnellsten verfügbaren WLAN-Standard aufrüstet. Der neue Adapter ist der branchenweit erste WiFi 6E USB 3.0 Adapter, der es Nutzern ermöglicht, die Geschwindigkeit, Stärke und Leistung von WiFi 6E im Handumdrehen nutzen zu können. Mehr WLAN-Leistung für bestehende Notebooks und Desktop-PCs

Für PC-Benutzer, die die Vorteile des neuen 6-GHz-Bandes, der "Express-Spur" für WiFi 6E-fähige Geräte, nutzen möchten, ist der NETGEAR Nighthawk A8000 eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die WLAN-Geschwindigkeit zu erhöhen und auf die neuesten WiFi-Spezifikationen aufzurüsten, ohne gleich den PC selbst austauschen zu müssen. Für Gamer und Nicht-Gamer gleichermaßen bietet dieser erste Adapter seiner Art von NETGEAR eine schnellere und zuverlässigere Verbindung zum heimischen WLAN-Netzwerk direkt über den USB-Port des Rechners. Als Teil von NETGEARs führendem Leistungsportfolio liefert der Nighthawk A8000 maximale WLAN-Geschwindigkeiten für Kunden, die ihn in einer Umgebung mit den erstklassigen WiFi 6E-Routern und Mesh-Systemen des Unternehmens verwenden, darunter die Orbi 960 Serie, Nighthawk RAXE300 und RAXE500 oder auch der mobile Routr Nighthawk M6 Pro. "Als Branchenführer, der immer wieder neue Technologien auf den Markt bringt, um das vernetzte Erlebnis zu maximieren, sind wir stolz darauf, den allerersten WiFi 6E USB 3.0 Adapter vorzustellen", sagt David Henry, President & GM of Connected Home Products and Services bei NETGEAR. "Der Nighthawk A8000 bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den neuesten WLAN-Standard auf moderne und ältere Computer zu bringen." Highspeed-WLAN dank Flexibilität

Der Nighthawk A8000 von NETGEAR bringt PCs und Laptops im Handumdrehen auf Top-Internetgeschwindigkeiten. Er unterstützt alle drei WiFi-Bänder und erkennt automatisch das richtige WiFi-Band - 2,4 GHz, 5 GHz oder das 6-GHz-Band - und liefert Geschwindigkeiten von bis zu 1,2 Gbit/s, so dass Benutzer überall blitzschnelles WLAN genießen können. Der Nighthawk A8000 wird dazu einfach an den USB 3.0-Port eines Computers angeschlossen und schon lässt sich nach kurzer Zeit eine effiziente Datenübertragung, verzögerungsfreies Gaming und schnelles HD-Streaming zu Hause oder unterwegs erleben. Das proprietäre, hocheffiziente Antennendesign des Nighthawk A8000, das sich für einen besseren Empfang auch aufklappen lässt, gewährleistet eine omnidirektionale Abdeckung und geringe Verluste für alle drei WiFi-Bänder. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Docking-Station lässt sich der Adapter nicht nur direkt im USB-Port betreiben. Er kann auch beliebig um den Computer herum aufgestellt werden, um zum Beispiel das stärkste WLAN-Signal zu finden. Er wird dann einfach per USB-Kabel mit dem Rechner verbunden. Wichtige technische Daten des Nighthawk A8000:

-Neuester WiFi 6E-Standard: Zugriff auf die exklusive 6-GHz-Wireless-Express-Lane für 4,6-mal mehr WLAN-Geschwindigkeit, Kapazität und Bandbreite als bei WiFi 5.

-6 GHz Leistung & Geschwindigkeit: Der Nighthawk A8000 erkennt automatisch die WLAN-Technologie des jeweiligen Routers und verbindet sich mit dem richtigen Band - 2,4GHz, 5GHz oder 6GHz - für Geschwindigkeit und Leistung auf höchstem Niveau. Reibungslose Datenübertragung, Streaming von HD-Videos und weniger Verzögerungen beim Spielen mit Verbindungen von bis zu 600 Mbit/s bei 2,4 GHz, 1200 Mbit/s bei 5 GHz und 1200 Mbit/s bei 6 GHz.

-USB-Halterung und flexibles Design: Mitgelieferte Docking Station zur flexiblen Platzierung rund um den Computer; aufklappbares Design zur Verbesserung der Leistung.

-Superschnelles USB 3.0: Nutzt die schnellstmögliche USB-Verbindung zum Computer, bis zu 10-mal schneller als USB 2.0.

-Mehr Effizienz, weniger Daten-Staus: Effizientere Verbindung und weniger Verbindungsverzögerungen mit WiFi 6.

-Hochmoderne WPA3-Sicherheit: Das neueste Sicherheitsprotokoll der WiFi-Alliance ist das Beste aller Zeiten, verschlüsselt Daten und schützt das Netzwerk vor Bedrohungen.

-Erhöhen der WLAN-Geschwindigkeit dort, wo sie gebraucht wird: Explicit Beamforming erhöht die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Reichweite der WLAN-Verbindung direkt zum Endgerät.

-Kompatibel mit jedem WLAN-Router: Funktioniert mit jedem WLAN-Router. Verwendung mit NETGEAR Nighthawk und Orbi Mesh-Systemen für die beste Leistung. Hinweis: Für den Zugriff auf das 6-GHz-Band unter WiFi 6E sind ein WiFi 6E-Router und mind. Win11 OS auf dem Endgerät erforderlich.

-Zukunftssicher und abwärtskompatibel: Unterstützung der neuesten WLAN-Technologie und trotzdem abwärtskompatibel zu älteren WLAN-Technologien - für ultimative Leistung. Preis und Verfügbarkeit

Der neue Nighthawk AXE3000 WiFi 6E USB 3.0 Adapter (A8000) ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von EUR 99,99 inkl. MwSt. im Webshop von NETGEAR und im führenden Fachhandel erhältlich. Link: https://www.netgear.com/de/home/wifi/adapters/a8000/ Über Netgear Inc.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzel-handelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unterneh-mens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich. Informationen zu NETGEAR in Deutschland: www.netgear.de NETGEAR Press-Kit B2C: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2C

NETGEAR Press-Kit B2B: https://bit.ly/Presse-Netgear-B2B Firmenkontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

http://www.netgear.de Pressekontakt

IsarGold GmbH

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

