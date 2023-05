WTS übernimmt Tourismusrepräsentanz für New York State

New York State hat Wiechmann Tourism Service GbmH (WTS) zur neuen Tourismusrepräsentanz für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt und überträgt der Frankfurter Agentur damit ab sofort die Verantwortung für sämtliche PR-, Sales- und Marketingaktivitäten im Markt.

WTS" erklärtes Ziel ist es, die Neugier von Urlaubern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die vielfältigen Attraktionen im gesamten Bundesstaat zu lenken und so die Besucherzahlen in allen elf Reiseregionen New Yorks zu steigern.

"Wir freuen uns, mit WTS zusammenzuarbeiten, um die zahlreichen und vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die der Staat New York für seine Besucher bereithält", sagte Ross Levi, Executive Director & Vice President der New York State Division of Tourism. " Deutschland, Österreich und die Schweiz sind Schlüsselmärkte für unser Tourismusgeschäft, wobei wir großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten Reiseveranstaltern und Reisebüros legen, da diese für steigende Besucherzahlen aus dem Ausland entscheidend ist. Das Fachwissen und das Netzwerk von WTS innerhalb der Branche sowie die Kompetenz der Agentur, unsere Inhalte lebendig zu kommunizieren, werden entscheidend dazu beitragen, noch mehr Reisende zu motivieren, den Staat New York zu entdecken."

Der im Nordosten der Vereinigten Staaten gelegene Bundesstaat New York ist als Heimat der größten und bevölkerungsreichsten Stadt des Landes - New York City - und die mächtigen Niagarafälle berühmt, doch die abwechslungsreiche Geografie des Staates und seine Attraktionen reichen weit darüber hinaus: Vom Wandern und Radfahren in den Adirondack Mountains über Weinpfade an den wunderschönen Finger Lakes, Ski- und Wellnessparadiese in den Catskills, Schlüsselorte des Revolutionskriegs oder der Underground Railroad in der Region Capital-Saratoga bis ins mit zeitgenössischer Kunst und historischen Häusern gespickte Hudson Valley oder an die Strände von Long Island - jede der elf Reiseregionen des Staates bietet unverwechselbare und unvergessliche Erlebnisse.

"Wenn internationale Reisende 'New York' hören, denken sie oft zuerst an Wolkenkratzer, die Lichter der Stadt, Broadway-Shows und die Freiheitsstatue. Doch auch unsere anderen Regionen bieten reichlich Kultur und Geschichte, atemberaubende Landschaften und endlose Möglichkeiten, das ganze Jahr über die freie Natur zu erkunden. WTS wird ein wichtiger Partner in unserem Bestreben sein, ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und in Folge überall im Bundesstaat mehr Besucher willkommen zu heißen", so Levi.

WTS verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Vermarktung US-amerikanischer Tourismusziele und -attraktionen. Als Account Managerin wird Geschäftsführerin Deborah Theis als Ansprechpartnerin für Reiseveranstalter und Reisebüros agieren. Dayana Gschechowiak, seit 2017 im Team von WTS, über nimmt das PR-Management für den Empire State.

"Wir freuen uns sehr, New York State als neuen Kunden bei Wiechmann Tourism Service begrüßen zu dürfen," erklärt Deborah Theis und weiter: "Die Marke I LOVE NY ist bereits gut etabliert und wir sind davon überzeugt das reiche Potenzial des Bundesstaates in Zusammenarbeit mit unseren Branchenpartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, den Medien und unseren Kollegen vor Ort optimal ausschöpfen zu können".

Kontakt:

New York State Division of Tourism

Scheidswaldstraße 73

60385 Frankfurt am Main

Tel: 069 / 255 38 - 230

E-Mail: presse@wiechmann.de, NewYork@wiechmann.de

Für weitere Informationen besuchen Sie iloveny.com

Firmenkontakt

Wiechmann Tourism Service GmbH

Deborah Theis

Scheidswaldstrasse 73

60305 Frankfurt

069255380

https://www.wiechmann.de

Pressekontakt

Wiechmann Tourism Service GmbH

Dayana Gschechowiak

Scheidswaldstrasse 73

60305 Frankfurt

06925538210

https://www.wiechmann.de