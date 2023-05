Startseite APS-System GANTTPLAN von DUALIS kommt bei Hilti in der Planung der Komponentenfertigung zum Einsatz Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2023-05-04 08:46. Advanced Planning and Scheduling System löst manuelle Planungsprozesse ab Dresden, 4. Mai 2023 - Das Advanced Planning and Scheduling-System (APS) GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution (www.dualis-it.de) wird am österreichischen Produktionsstandort der Hilti Gruppe (www.hilti.group) eingesetzt und löst manuelle Planungsprozesse ab. GANTTPLAN übernimmt die bedarfsgerechte Erstellung und rüstoptimale Terminierung der Fertigungsaufträge. Neben der klassischen Feinplanung wird das APS auch für die mittelfristige bzw. langfristige Planung der Serienkomponenten genutzt. Die simulations- und optimierungsbasierte Planung mit GANTTPLAN ermöglicht zudem die geforderte Flexibilität am Markt. Die Hilti Gruppe mit Hauptsitz in Schaan (Liechtenstein) beliefert die Bauindustrie weltweit mit technologisch führenden Produkten, Systemlösungen, Software und Serviceleistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 32.000 Mitarbeitende in mehr als 120 Ländern. Am Produktionsstandort in Thüringen (Vorarlberg/ Österreich), der zur "Fabrik des Jahres 2022" in Österreich gewählt wurde, arbeiten rund 600 Beschäftigte. Das Werk ist auf Bearbeitungstechnologie, Komponentenmontage und die Endmontage der Geräte für Bohr- und Abbrucharbeiten, Diamant-Kernbohrer und -Sägen sowie Direktbefestigungsgeräte spezialisiert. "Wir stehen täglich vor der Herausforderung, eine hohe Anzahl an Aufträgen auf viele verschiedene Fertigungsbereiche zu terminieren, was die Planung komplex macht. Wir entschieden uns deshalb dafür, die bisher weitgehend manuellen Planungsprozesse abzulösen und automatisiert in GANTTPLAN durchzuführen", erklärt Lukas Gabl, Projektleiter bei Hilti. Planung im Sinne der digitalen Fabrik

GANTTPLAN verfügt bereits im Standard über wichtige Modellierungsansätze wie die Abbildung von Palettenwechslern und ermöglicht damit eine realistische Darstellung der hoch automatisierten Fertigung. Zudem nutzt Hilti die Lösung zur Personalplanung. Neben der klassischen Feinplanung wird das APS für die mittel- und langfristige Planung der Serienkomponenten eingesetzt und damit werden auch die in GANTTPLAN integrierten MRP-Funktionalitäten zur Materialbedarfsplanung genutzt. In einer Proof of Concept-Phase erfüllte GANTTPLAN alle geforderten Use Cases durch ihre Funktionsbreite, gute Bedienbarkeit und eine moderne Nutzeroberfläche. Die Lösung ermöglicht zudem die Integration zum führenden ERP-System SAP, das über den DUALIS eigenen SAP-Connector mit dem APS kommuniziert. Zudem wurden die langjährige Projekterfahrung und das Planungs-Know-how von DUALIS als positiv bewertet. Lukas Gabl zu den Vorteilen: "Mittlerweile arbeiten wir in allen Fertigungsbereichen mit GANTTPLAN und sehen bereits positive Effekte. So können wir mit dem APS-System viel schneller auf unerwartete Ereignisse in der Fertigung wie auch auf eine geänderte Bedarfssituation reagieren. Vor allem der Szenarienmodus, der Simulationen mit geänderten Rahmenbedingungen ermöglicht, hilft uns enorm, die Planung zu optimieren." Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution - eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG und Teil des Dürr-Konzerns - hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Produktionsplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das APS-System GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab. Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte er einen Umsatz von 4,3 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat rund 18.500 Beschäftigte und verfügt über 123 Standorte in 32 Ländern. Der Dürr-Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt. Firmenkontakt

