Claranet erneuert SOC 2 Typ II Report nach ISAE 3402 mit der Ergänzung des Kriterienkatalogs C5

Unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bescheinigt Einhaltung der AICPA Trust Services Criteria bezüglich der IT-Sicherheit sowie des Kriterienkatalog Cloud Computing C5:2020

Frankfurt am Main, 04.05.2023: Claranet hat das durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erfolgte Audit für den Erhalt eines SOC 2 Typ II Reports für das gesamte Portfolio an Cloud Services, Dienstleistungen in den Bereichen Managed Application Hosting, Cyber Security, Managed VPN, Managed Access sowie SAP Services erfolgreich abgeschlossen.

Die Prüfung des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) wurde gemäß des International Standards on Assurance Engagements (ISAE 3402) und des Prüfungsstandards IDW PS 951 unter Berücksichtigung der American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Trust Services Criteria 2017 sowie Kriterien des Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5:2020) des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durchgeführt. Der Kriterienkatalog C5 spezifiziert Mindestanforderungen an sicheres Cloud Computing und richtet sich in erster Linie an professionelle Cloud-Anbieter, deren Prüfer und Kunden.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft attestiert Claranet über den auf Basis der Prüfung ausgestellten SOC 2 Typ II Report, dass die Kontrollsysteme ordnungsgemäß konzipiert wurden, alle implementierten Maßnahmen während des Prüfungszeitraums Januar - Dezember 2022 effektiv funktionierten sowie eine sachgerechte Dokumentation aller Vorfälle und Änderungen erfolgte.

"Als IT-Spezialist im Umfeld von geschäftskritischen Anwendungen sorgen wir für hochgradige Compliance - auch bei extrem hohen Anforderungen und modernen Cloud-Architekturen. Zertifizierungen wie diese geben unseren Kunden und Partnern die Sicherheit, dass ihre Daten bei Claranet umfassend geschützt sind", sagt Fabian Kaiser, Head of Security & Compliance bei Claranet Deutschland. "Der SOC 2 Typ II Report erspart zudem Unternehmen, die rechnungslegungsrelevante Prozesse an Claranet auslagern, eigene zeit- und kostenaufwändige Überprüfungen."

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting-, Cyber-Security, SAP- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre geschäftsrelevanten Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. Darüber hinaus sorgen langjährige Erfahrung und ein breites Portfolio im Bereich Cyber Security für den umfassenden Schutz von Applikationen und Daten. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners "Magic Quadrant 2020" für "Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe" sowie im ISG-Report "ISG Provider Lens™ - Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Solutions & Services 2022". Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 600 Millionen Euro, über 10 000 Kunden und mehr als 3 000 Beschäftigte.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Firmenkontakt

Claranet GmbH

Patric Walldorf

Hanauer Landstr. 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69 40 80 18 116

https://www.claranet.de

