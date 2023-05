Sorgen treiben Goldpreis an

Sorgen um das Bankensystem und um Immobilienmärkte haben in den letzten Wochen dem Goldpreis in die Hände gespielt.

Institutionelle Anleger könnten jetzt vermehrt in den Goldmarkt einsteigen. Schwindet das Vertrauen in die Finanzmärkte, dann richten sich in der Regel die Bestrebungen der Anleger mehr auf Gold. Zudem steigen die Erwartungen auf eine Rezession und dies heizt den Goldpreis normalerweise an. So steigt auch die Zahl derer, die sich das erste Mal für Goldinvestments entscheiden. Die Märkte scheinen auf eine Pause bei weiteren Zinserhöhungen zu setzen, dies schwächt den US-Dollar, was gut für den Goldpreis ist. Ein neuer Rekord beim Preis des Edelmetalls ist nah.

Beim Silber ist der Weg zum alten Allzeithoch von 48 US-Dollar im Jahr 2011 noch weit. Aber das Angebot ist gering und die Nachfrage aus verschiedenen Bereichen hoch. Egal, ob die zunehmende Entdollarisierung oder die niedrigen Zinssätze wirken, wird der US-Dollar weiter schwächer, dann ist dies ein Plus für Gold und auch Silber. Aktuell prognostiziert das CME Fedwatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von 87,4 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Sollte sich der Goldpreis nach den nächsten Äußerungen von Jerome Powell volatil zeigen, dann sollte dies als Kaufgelegenheit verstanden werden. Denn der Markt hat bereits 75 Basispunkte an Zinssenkungen bis zum Ende des Jahres eingepreist. Nicht vergessen werden sollten die Goldkäufe der Zentralbanken, so dass Prognosen für den Gold- und Silberpreis von manchen Marktteilnehmern jetzt angehoben werden. Da wird beispielsweise ein 12-Monats-Ziel für Gold auf 2.500 und für Silber auf 32 US-Dollar ausgesprochen. Unternehmen mit Gold und vielleicht auch Silber in den Projekten sind für Anleger jedenfalls eine nicht zu vernachlässigende Option. Da fällt der Blick auf Tier One Silver und Vizsla Silver.

Tier One Silver - https://www.rohstoff-tv.com/play/tier-one-silver-weitere-exploration-auf... - besitzt in Peru mehrere Projekte, darunter das aussichtsreiche Curibaya-Projekt. Gold, Silber und Basismetalle stehen im Fokus.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - verfügt in Mexiko über das Silber-Gold-Projekt Panuco. Hier wurde bereits früher produziert. Die Infrastruktur ist bestens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

