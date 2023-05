Startseite Scientology-Fernsehen porträtiert Carmelita Haynes, die sich für ein glückliches Aruba engagiert Pressetext verfasst von Frank Busch am Mi, 2023-05-03 14:10. VOICES FOR HUMANITY ist eine wöchentliche Serie, die jeden Mittwoch auf dem Scientology Network ausgestrahlt wird. Die Serie porträtiert Menschen verschiedenster Glaubensrichtungen, Kulturen und Nationen, die durch ihren heldenhaften Einsatz das Leben in ihren Gemeinden und Ländern zum Besseren verändern. Die neueste dieser Geschichten handelt von Carmelita Haynes, Präsidentin der Stiftung Help Our People Excel (H.O.P.Ex.). Hinter der paradiesischen Fassade von Aruba mit seinem smaragdfarbenen Wasser und dem glitzernden weißen Sand verbirgt sich ein Inselstaat, der in ernsten Schwierigkeiten steckt. Der explosionsartige Anstieg des illegalen Drogenhandels und -missbrauchs hat zu zerrütteten Familien, kriminellen Banden, Mord und Totschlag geführt. Carmelita Haynes, ein ehemaliges Mitglied des Parlaments von Aruba, führt eine Bewegung an, die moralische Werte wiederherstellen und wahres

Glück auf die Insel bringen will. ÜBER CARMELITA HAYNES Carmelita Haynes wurde in Aruba als siebtes Kind einer 15-köpfigen Familie geboren und übernahm schon in ganz jungen Jahren Verantwortung für ihre kleineren Geschwister. Ihre Eltern machen ihr von Anfang an klar, wie wichtig Bildung ist. Sie wurde Lehrerin und hatte Freude daran, Kinder zu unterrichten. Dennoch wollte sie einen größeren Einfluss auf ihre Inselmitbewohner ausüben und wechselte daher von der Lehrerin zur Parlamentarierin. Beunruhigt über die Gewalt und den Verfall der Moral durch illegale Drogen, fand Carmelita die Lösung in dem Buch Der Weg zum Glücklichsein. Getragen von dem Wunsch, ihre Gemeinde zu verbessern, bringt Carmelita die Lehren des Wegs zum Glücklichsein in Schulen, lokale Organisationen und Stadtviertel in ganz Aruba - mit dem Ergebnis, dass die Kriminalität um fast 50 Prozent zurückgegangen ist. Heute unterrichtet und motiviert sie weiterhin Bürger auf der ganzen Insel mithilfe dieses Büchleins. Das Scientology Network ging am 12. März 2018 an den Start. Seitdem wurde es in 240 Ländern und Territorien weltweit in 17 Sprachen angesehen. Um die Neugier der Menschen auf Scientology zu befriedigen, beleuchtet das Network den Alltag von Scientologen, zeigt die Kirche als globale Organisation und präsentiert ihre Programme zur Verbesserung der Gesellschaft, die das Leben von Millionen von Menschen berührt haben. Das Network zeigt auch Dokumentarfilme von unabhängigen Filmemachern, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die Gesellschaft zu verbessern.

Das von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles, ausgestrahlte Scientology Network ist auf DIRECTV Channel 320 verfügbar und kann auf Scientology.tv, auf mobilen Apps und über die Plattformen Roku, Amazon Fire und Apple TV gestreamt werden. Die Scientology Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert und die Religion hat sich auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet.

