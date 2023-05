Startseite 120 Jahre koffeinfreier Kaffee: Eine Geschichte aus Bremen im guidemate Audiowalk Pressetext verfasst von guidemate am Mi, 2023-05-03 14:03. Ludwig Roselius, der Gründer von Kaffee HAG aus Bremen, veränderte die Welt des Kaffees im Jahr 1903, als er den ersten entkoffeinierten Kaffee herstellte. Dies war ein wichtiger Durchbruch in der Lebensmittelindustrie, der viele Menschen dazu brachte, ihren Kaffeekonsum zu überdenken.

Die Idee, entkoffeinierten Kaffee zu entwickeln, kam Roselius aufgrund eines tragischen Ereignisses. Sein Vater verstarb plötzlich und die Ärzte vermuteten als Ursache eine Überdosis Koffein. Roselius begann daraufhin, die Auswirkungen von Kaffee auf den menschlichen Körper zu untersuchen und entwickelte nach drei Jahren Forschung ein Verfahren zur Entkoffeinierung von Kaffee.

Im Roselius-Verfahren wurde Benzol als Lösungsmittel eingesetzt. Diese Methode war zwar effektiv, aufgrund der toxischen Natur von Benzol wurde sie jedoch später durch andere Verfahren ersetzt. Dennoch hat das Roselius-Verfahren den Weg für die Entkoffeinierung von Kaffee geebnet und ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Kaffees.

Die ganze Geschichte von Ludwig Roselius erzählt der guidemate Audiowalk "Viertelflüsterer - Bremensien".

Der Hörspaziergang führt außerdem zum Ziegenmarkt, wo das älteste Gewerbe der Welt zuhause ist. Und er lässt die 60er Jahre im Jazz-Lokal “Lila Eule” lebendig werden.

Die Viertelflüsterer sind Horst Pilster und Wolfgang Wortmann. Sie haben mit Bremensien ihren zweiten Audiowalk geschaffen und sehen ihn als ihre Liebenerklärung an ihre Stadt.

Die Viertelflüsterer sind Horst Pilster und Wolfgang Wortmann. Sie haben mit Bremensien ihren zweiten Audiowalk geschaffen und sehen ihn als ihre Liebenerklärung an ihre Stadt.