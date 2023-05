Startseite ++ medikamente-per-klick.de auf dem Siegertreppchen: Deutschlands Nummer 1 in Kundenzufriedenheit ++ Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-03 13:34. YouGov® und die Süddeutsche Zeitung küren medikamente-per-klick.de zum Sieger

Der international tätige Daten- und Analyse-Spezialist YouGov® hat gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung erstmalig die führenden Marken in Bezug auf Kundenzufriedenheit gekürt. Das Ranking führt die Online-Apotheke medikamente-per-klick.de an, die im Zeitraum von März 2022 bis Februar 2023 die höchste Kundenzufriedenheit (91,4 Scorepunkte) erzielte. Langfristige Erfolgsstrategie: Wie Kundenzufriedenheit Unternehmen stärkt

Die Zufriedenheit von Kund:innen spielt eine entscheidende Rolle für die Nachhaltigkeit und den dauerhaften Erfolg eines Unternehmens. Es ist nicht nur wichtig, wie zufrieden sie bei einem einzelnen Kauf oder Nutzung eines Produkts sind. Vielmehr geht es darum, Kund:innen langfristig an das Unternehmen zu binden und für wiederkehrende Einkäufe zu sorgen. Die Bedeutung von Kundenzufriedenheit für Dienstleister und Firmen zeigt sich in verschiedenen Aspekten:

- Mundpropaganda fördert die Markenreputation und unterstützt das Gewinnen neuer Kund:innen. Zufriedene Kund:innen verschaffen Unternehmen einen

- Zufriedene Kund:innen verschaffen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da sie für positive Erfahrungen stehen.

- Langfristige Rentabilität wird durch höhere Zahlungsbereitschaft und wiederkehrende Geschäftsbeziehungen gestärkt.

- Schließlich trägt Kundenzufriedenheit zur Zufriedenheit von Mitarbeiter:innen bei und fördert einen positiven Kreislauf von glücklicher Kundschaft und zufriedenem Team. So wurde die Kundenzufriedenheit 2023 ermittelt: Einblicke in die Studienmethodik

Ziel der Studie ist es, ein detailliertes Bild der Kundenzufriedenheit in verschiedenen Branchen aufzuzeigen. Die Kundenzufriedenheits-Rangliste 2023 basiert auf über 950.000 Online-Interviews. Die Teilnehmer:innen, repräsentativ für die Bevölkerung ab 18 Jahren, bewerteten insgesamt 862 Marken aus 35 Kategorien, darunter Branchen wie Einzelhandel, Tourismus, Gesundheit oder Elektronik. Im Ranking wurden nur Marken berücksichtigt, die bestimmte Kriterien erfüllten, wie eine Mindestanzahl von 100 Kund:innen und mindestens 200 Tage im Tracking. Um den Kundenzufriedenheits-Score zu ermitteln, wurden die Teilnehmer:innen gefragt, ob sie sich als zufriedene oder unzufriedene Kund:innen bezeichnen würden. Der Score ergibt sich aus dem Saldo aller positiven und negativen Bewertungen und liegt auf einer Skala von -100 bis +100. Auffällig ist, dass vor allem Marken aus dem Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich (FMCG) das Ranking dominieren. Hierzu zählen die Kaffee- und Teemarken Lavazza, Illy und TeeGschwendner sowie die Reinigungsmittelmarken Ecover und Spee. Letztendlich setze sich die Versandapotheke medikamente-per-klick.de durch und weist Deutschlands zufriedenste Kund:innen auf. Über die Initiatoren

Die Studie kombiniert die Expertise im Bereich Datenanalyse von YouGov® und das weitreichende Netzwerk der Süddeutschen Zeitung: YouGov® kombiniert kontinuierliche Datenströme mit umfassender Forschungsexpertise und Branchenkenntnissen. Zu den Datenprodukten des Datenspezialisten zählt unter anderem der tägliche Markentracker BrandIndex, mit dem das Unternehmen die Wahrnehmung von Marken misst. Im Bereich Custom Research bietet YouGov® maßgeschneiderte Marktforschung basierend auf einem breiten Spektrum quantitativer und qualitativer Methoden, die auf die Bedürfnisse der Kund:innen zugeschnitten sind. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) ist eine der renommiertesten und meistgelesenen Tageszeitungen in Deutschland. Mit ihrem Hauptsitz in München wurde sie 1945 gegründet und ist bekannt für ihren unabhängigen und qualitativ hochwertigen Journalismus. Die SZ deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft. Sie bietet ihren Leser:innen fundierte Analysen, Kommentare und Hintergrundberichte zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen. Über medikamente-per-klick.de

Mit der Devise 'Leistung oben - Preise unten!' startete der Internetauftritt der Luitpold Apotheke 2004. Heute ist medikamente-per-klick.de eine der größten Versandapotheken Europas. Zum Gelingen einer schnellen Bearbeitung, erstklassigen Beratung und der hohen Kundenzufriedenheit tragen insgesamt rund 200 Mitarbeitenden bei. Für die Zusendung von Bildmaterial wenden Sie sich bitte an marketing@medikamente-per-klick.de. Herr Ilius ist Inhaber der Luitpold Apotheke in Bad Steben, der Klick Apotheke in Selbitz, der Altstädter Apotheke in Hof und der Versandapotheke medikamente-per-klick.de. Er ist Mitglied diverser Arzneimittelkommissionen namhafter Großeinrichtungen. Im Jahr 2016 wurde ihm der bundesweit einmalige Managerpreis IBE 2016 durch die deutsche Gesellschaft für Akkreditierung verliehen. Firmenkontakt

Luitpold Apotheke

Karlheinz Ilius

Luitpoldstraße 2

95138 Bad Steben

+49 (0)9280 9844 44

https://www.medikamente-per-klick.de Pressekontakt

