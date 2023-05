Startseite Schlagernachmittag zu Gunsten für Obdachlose und sozial Benachteiligte Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-03 13:24. Zum Wohle von sozial benachteiligten Menschen Berlin, 30. April 2023

Die soziale Organisation "Der Himmel ist unser Dach" veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Tee- und Wärmestube der Diakonie Neukölln in ihren Räumen in Berlin-Neukölln einen fröhlichen Nachmittag mit flotter Musik und guten Essen. Diakonie und "Der Himmel ist unser Dach" kümmern sich schon seit Jahrzehnten um bedürftige. Christian Mulzof hatte hier vier Künstler für diese Show gewinnen können. So gab es einen sehr unterhaltsamen Nachmittag für die Gäste. Aus Berlin sorgte die beliebte Sängerin Jacky P. mit ihren flotten Popschlagern für gute Stimmung Die junge Dame begeisterte die Besucher mit ihren poppigen Melodien. Auch ein Heimspiel hatte Stefanie Simon, die auch aus Berlin kommt. Die Grand Dame des Schlagers stand Jacky P. in nichts nach und sorgte auch mit ihren flotten Liedern für tolle Unterhaltung. Aus Hamburg reiste extra Katja Sommer an. Die Stimme aus den Norden sang eher Lieder des klassischen Schlagers und brachte eine nordische Note in das Programm. Aus Österreich reiste der Sänger und Entertainer Tobi Strasser an. Tobi kochte für die Gäste exklusiv Putengeschnetzeltes mit Nudeln, sowie als Nachtisch einen leckeren Dessert. Dieses Kochen wurde bei ihm auf Facebook live übertragen. Mit seinen Songs und einer Prise österreichischen Schmäh trug auch er zum guten Gelingen des Festes bei.

So wurden die Showgäste mit toller Live-Musik und gutem Essen vorzüglich unterhalten. Wer wollte konnte und durfte auch kräftig spenden. Katja Sommer und Tobi Strasser waren zwei Tage zuvor die musikalischen Gäste beim Konzert von Jacky P., welches jährlich in der Freizeiteinrichtung JFE Impuls in Berlin-Marzahn stattfindet. Dort gibt es mehrmals im Jahr immer freitags, einen großen musikalischen Abend für Menschen mit Handicap aus dem Stadtteil und mittlerweile, auch darüber hinaus . Jacky P. ist hier ein immer gern gesehener Live-Stargast. An diesen Abend hatte Jacky mit Katja Sommer und Tobi Strasser noch zwei Acts mit am Start. Ein weiteres Highlight war das Duett von Jacky P. und Starlight Samy. Die zwei Sängerinnen sangen unter anderen "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott. Es war ein gelungener Abend und das Publikum war voll begeistert.

Bericht:Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Fotoquelle: Privat

