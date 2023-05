Startseite STP Group lädt zu den LegalTech:Days in Deutschland und der Schweiz ein Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-03 13:20. Experten thematisieren die Chancen und Risiken der Digitalisierung, von ChatGPT & Co. und von New Work Karlsruhe, 3. Mai 2023 - Im Mai, Juni und Juli 2023 lädt die STP Group, führender Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen für Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter und Rechtsabteilungen, zu einer exklusiven Event-Tour ein. Bei dieser stehen aktuelle Trends, neue Technologien und juristische Themen auf der Agenda. Unter dem Motto "Driving Innovations" finden in sieben Städten jeweils halbtägige Veranstaltungen statt, bei denen die Teilnehmer von Branchenexperten wie Dr. Daniel Halft, Tom Braegelmann, Dr. Stephan Beth und anderen über die neuesten Innovationen der Branche informiert werden. Ziel der kostenfreien Veranstaltungsreihe ist es, Kunden und Interessenten der STP-Lösungen Praxisbeispiele, Brancheneinschätzungen und Gedanken über die Zukunft der Rechtsberatung an die Hand zu geben. Auf der Agenda der LegalTech:Days stehen deshalb Vorträge über die Herausforderungen durch New Work, die zahlreichen Aspekte der Prozess-Digitalisierung in den Kanzleien, die Wertschöpfung durch Smart Data, aber auch die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz. Oliver Bendig, CEO STP Group: "Wir verstehen uns als innovativer Vorreiter der Legal-Tech-Branche und legen bei unserer Tour ein Augenmerk auf die bereits stattfindenden als auch sich abzeichnenden Veränderungen im Kanzleimanagement, der Insolvenzverwaltung sowie dem Umgang mit Smart Data. Die Wirtschaft und auch die Legal-Branche befinden sich aktuell in einer intensiven Umbruchsphase. Ich persönlich sehe mehr Chancen als Risiken. Diese positive Perspektive möchte ich nicht nur mit den Experten, Referenten und Teilnehmern teilen, sondern gerne auch kontrovers diskutieren." Die LegalTech:Days starten an den verschiedenen Terminen jeweils um 13.00 Uhr mit Vorträgen und Networking-Slots, denen sich eine Paneldiskussion mit den vor Ort anwesenden Experten anschließt. Danach klingt die Veranstaltung mit einem entspannten Get Together und Expert Talk aus. Die LegalTech:Days werden in Deutschland in München, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Hamburg sowie in der Schweiz in Zürich stattfinden. Weitere Informationen und Anmeldung ab sofort unter: https://www.stp.one/legaltech-days/ Die STP Gruppe mit Hauptsitz in Karlsruhe ist ein führender Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Rechtsanwälten, Insolvenzverwaltern und Notaren vorantreibt. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestützte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Die Lösungen von STP sind tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet. STP beschäftigt über 300 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Bulgarien und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf. Firmenkontakt

