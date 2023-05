Paessler akquiriert qbilon um komplexe IT-Landschaften zu optimieren

VERBESSERTE IT-TRANSPARENZ DURCH DIE INTEGRATION RELEVANTER DATENQUELLEN

Nürnberg, Deutschland, 03. Mai 2023 - Der IT-Monitoring-Spezialist Paessler AG, bekannt durch die Monitoring-Software Paessler PRTG, übernimmt die qbilon GmbH, ein Unternehmen, welches eine erfolgreiche Plattform zur automatischen Erfassung, Analyse und Optimierung hybrider IT-Landschaften betreibt.

Diese Übernahme steht im Einklang mit Paesslers langfristigen Wachstumsplänen, um seinen Kunden die bestmöglichen IT-, OT- und IoT-Monitoring-Lösungen zu bieten und seine Präsenz - insbesondere im Segment der Großunternehmen - mit neuen Produktangeboten weiter auszubauen.

qbilon wurde 2019 von vier Informatik-Forschungsstipendiaten der Universität Augsburg gegründet und hat seinen Sitz in Augsburg. Eine Reihe namhafter Unternehmen aus der Automobil-, Versorgungs- und Fertigungsindustrie, darunter KTR Systems, nutzen qbilonULTIMATE zur Analyse, Optimierung und Steuerung ihrer IT-Landschaften.

Durch die Übernahme von qbilon erweitert Paessler sein umfangreiches Portfolio mit Lösungen für IT-Transparenz. Dieses Feld beschäftigt sich damit, Datensätze innerhalb der gesamten IT-Landschaft eines Kunden zu nutzen, zu kombinieren und zu analysieren und so einen Mehrwert zu schaffen, der vom Architektur- und Kostenmanagement bis hin zu IT-Governance- und Sicherheitsaspekten reicht. qbilon bietet die Integration mit einer Vielzahl von Datenquellen, darunter beispielsweise Cloud-Plattformen wie AWS oder Azure, IT-Monitoring- und Management-Lösungen wie Paessler PRTG oder Dynatrace sowie Virtualisierungs-Tools wie vSphere. Kunden können auch generische Daten wie CSV oder JSON importieren, um ältere Informationen einfach zu integrieren. Für Unternehmen bedeutet dies volle Transparenz ihrer gesamten IT-Umgebung und mehr Ausfallsicherheit im IT-Betrieb, wobei sie weiterhin die Wahl zwischen Cloud- und On-Premises-Lösungen haben.

"Der heutige Tag markiert einen spannenden Meilenstein in unserer Geschichte und Zukunft als Unternehmen", sagt Helmut Binder, CEO von Paessler. "Wir wollen unseren Kunden die nötige IT-Transparenz geben, um ihre Ressourcen effektiv zu optimieren. qbilon passt hervorragend zu unserer Unternehmenskultur und unseren Zielen. Beide Unternehmen werden von gegenseitigen Synergien in den Bereichen Entwicklung und Technologie, Vertrieb und Marketing sowie im operativen Bereich profitieren. Wir werden eng zusammenarbeiten, um unser Angebot für bestehende und neue Kunden zu erweitern, und ich bin gespannt auf die Möglichkeiten, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben werden. Ich freue mich sehr, das qbilon-Team in der Paessler-Familie willkommen zu heißen."

"Mit seiner modernen, leistungsfähigen und flexiblen Lösungsarchitektur schafft es qbilon, verschiedene Datenquellen komplexer IT-Landschaften auf intelligente Weise zu verbinden", sagt Joachim Weber, CTO von Paessler. "Mit verschiedenen Aggregationsstufen und intelligenten Auswertungen von Datensätzen generiert qbilon einzigartige Erkenntnisse und ermöglicht IT-Managern und Lead-Architekten, über das Monitoring hinaus bessere Geschäfts- und Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Das macht die Lösungen von qbilon zu einer perfekten Ergänzung des Produktportfolios von Paessler im Bereich Observability."

"Wir liefern Unternehmen ein umfassendes Wissen über ihre IT-Landschaft - vollständig, automatisch und leicht verständlich. Das führt zu deutlich weniger Arbeitsaufwand, geringeren Kosten und erhöhter Sicherheit", sagt Dr. Melanie Langermeier, CEO von qbilon. "Die Entscheidung, der Paessler-Gruppe beizutreten, macht sehr viel Sinn, da unsere IT-Tools und die Lösungen, die Paessler seinen Kunden zur Verfügung stellt, sehr gut zusammenpassen. Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Kunden einen ganzheitlichen Überblick über ihre IT-Landschaften zu geben, um die Effizienz zu steigern und Ressourcen zu sparen."

ÜBER QBILON

qbilon wurde 2019 von vier ehemaligen Informatikstudenten in Augsburg gegründet. Während ihrer Arbeit mit großen Unternehmen stellten sie fest, dass Unternehmen mit dem Aufbau einer aussagekräftigen Datenbasis für wichtige IT-Entscheidungen zu kämpfen haben. Auf Basis ihrer Forschungsergebnisse entwickelten sie einen innovativen Ansatz, um dieser Herausforderung zu begegnen. qbilons Softwarelösung bringt endlich Licht in organisch gewachsene, hybride IT-Landschaften. Die automatische Erfassung und Verknüpfung vorhandener Daten ermöglicht es IT-Entscheidern, ihre IT-Landschaft zu optimieren und schließlich eine IT zu schaffen, die perfekt zu ihren Anforderungen passt.

In Zeiten, in denen die digitale Transformation und das exponentielle IT-Wachstum in großen Unternehmen ein zentrales Thema sind, will qbilon seinen Beitrag dazu leisten, die IT effizient und überschaubar zu halten. Da IT-Mitarbeiter oft überlastet sind, entlastet unsere Software das IT-Personal effektiv von mühsamer Handarbeit - und ebnet den Weg zu einer stets aktuellen und konsistenten IT-Landschaft.

Erfahren Sie mehr über qbilon und seine Produkte unter www.qbilon.io

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren - für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler - und wie Monitoring Ihnen helfen kann - unter www.paessler.de

