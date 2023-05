Startseite NEU und selten, das Tropföl Pressetext verfasst von Kummer am Mi, 2023-05-03 07:59. Natürlich belassenes und ungefiltertes Olivenöl enthält alle wichtigen Nährstoffe und begeistert mit seinem frischen intensiven Geschmack. Tropföl wird vor der eigentlichen Pressung hergestellt. Dazu werden die Oliven unmittelbar nach der Ernte aufgehäuft und alles was auf natürlichem Weg "tropft" kommt in die Flasche. Dieses Öl ist sehr selten, da nur geringe Mengen produziert werden.

Vor der Qualität her ist es der "Ferrari" unter den Olivenölen.

Jetzt in der Keramik Flasche, zum Verschenken, Ausprobieren oder einfach als Tischflasche. Hier geht es zu dem Öl:

https://www.olivenoel-aus-griechenland.at/p/neu-olivenol-naturtrub-0-33-... Das Olivenöl kommt vom nördlichen Peloponnes, aus einer kleinen privaten Ölmühle.

Hier werden nur die besten unbehandelten Oliven gepresst. Die sonnenreifen Oliven kommen binnen weniger Stunden vom Baum in die Flasche und das Öl verliert keine wichtigen Vitamine durch die rasche Verarbeitung. Es ist um einiges besser, cremiger und auch wertvoller mit all seinen wichtigen Ingredienzien. Im Geschmack begeistert es durch seinen zarten Geschmack und es enthält nahezu keine Bitterstoffe. Firmeninformation:

