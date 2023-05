Startseite cit und S-Management Services präsentieren auf Governikus-Tagung sofort einsatzbereite E-Government-Lösungen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2023-05-03 07:48. Strategische Partner demonstrieren, wie den Herausforderungen der digitalen Zukunft in der öffentlichen Verwaltung mit dem Zusammenspiel aus Low-Code-Ansatz, fertigen Formularen und sicherem Datenaustausch begegnet werden kann. Dettingen/Teck, 3.5.2023 - Die cit GmbH und die zur DSV-Gruppe gehörende S-Management Services zeigen auf der diesjährigen Governikus-Jahrestagung, wie mit der Low-Code-Plattform cit intelliForm, dem Formularkatalog der S-Management Services und den Governikus-Produkten innovative E-Government-Lösungen entstehen. Die Plattform cit intelliForm erlaubt die bürgerfreundliche, webbasierte Umsetzung anspruchsvoller E-Government-Verfahren und macht die öffentliche Verwaltung fit für das OZG 2.0. Durch eine Modellierung von Online-Formularen ganz ohne Programmierung können Fachabteilungen in der Verwaltung auch ohne großes IT-Projekt digitale Anträge individuell umsetzen. Effiziente Workflows und ein integriertes Antrags- und Fallmanagement sorgen auch verwaltungsintern für mehr Transparenz und Effizienz. Die S-Management Services begleitet cit auf der Governikus Jahrestagung als etablierter Digitalisierungspartner der öffentlichen Verwaltung. Das Unternehmen ist Softwarehaus und zentraler Formulardienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe und stellt die Erfahrung aus der Digitalisierung der Sparkassen-Finanzgruppe öffentlichen Verwaltungen in Form innovativer Services zur Verfügung. Auf der Governikus Jahrestagung zeigt die S-Management Services ihren Formularkatalog mit mehr als 500 direkt einsetzbaren, rechtlich geprüften Online-Formularanwendungen. Kommunen und Landkreise können diese digitalen Antragsformulare einfach als Service buchen und in ihren Online-Auftritt einbinden. Die S-Management Services übernimmt die jeweilige Ausgestaltung und die kontinuierliche Pflege. Im Zusammenspiel mit den Governikus-Produkten für den sicheren elektronischen Rechtsverkehr im Public Sector entstehen im Full-Service sofort einsatzbereite, rechtlich geprüfte OZG-Formularanwendungen, die einfach zu erstellen und komfortabel zu bedienen sind und die Sicherheit von Identitäten, Daten und Kommunikation gewährleisten. Als Ergänzung zeigt die S-Management Services die Lösung FrontDesk zur Online-Terminvergabe und Steuerung von Besucherströmen im Bürgerservice sowie den Evaluierungsservice evamuno.

Neben der Möglichkeit zum persönlichen Gespräch und Informationsaustausch am gemeinsamen Stand von cit und S-MS ist ein Vortrag von Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH, am Dienstag, den 9. Mai, Teil des Tagungsprogramms. Unter dem Titel "Mit dem Low-Code-Prinzip zur erfolgreichen Umsetzung des OZG 2.0 - Umsetzungsbeispiele aus der Praxis" wird Schuster verschiedene erfolgreiche E-Government-Projekte vorstellen, die das Unternehmen mit seiner Plattform cit intelliForm begleitet hat. Die diesjährige Governikus Jahrestagung thematisiert unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten!" aktuelle und künftige Herausforderungen der Digitalisierung und wird am 9. und 10. Mai im dbb forum berlin ausgetragen. Sie bietet Verwaltungen und Behörden in Bund, Ländern und Kommunen sowie öffentlichen Unternehmen, Institutionen und Organisationen mit einer Ausstellung und Vorträgen eine Plattform, um innovative Lösungen und Konzepte für die digitale Zukunft des öffentlichen Sektors vorzustellen und sich darüber auszutauschen. Mehr Informationen zur cit GmbH und der Low-Code-Plattform cit intelliForm:

https://www.cit.de Weitere Informationen zur S-Management Services und ihrem OZG-Formularkatalog:

https://www.s-management-services.de Über S-Management Services GmbH

Die S-Management Services ist ein Softwarehaus der Sparkassen-Finanzgruppe und etablierter Digitalisierungspartner für den öffentlichen Sektor. Mit der Erfahrung aus der erfolgreichen Digitalisierung der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt die S-Management Services Verwaltungen auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mit innovativen Lösungen für modernes E-Government.

Der Fokus liegt dabei auf allen bürgerorientierten Prozessen von der Online-Terminvergabe über das Besucherstrom-Management im Bürgerservice bis hin zu bedienfreundlichen, digitalen Antragsverfahren. Die S-Management Services bietet einen umfassenden Katalog mit mehr als 500 einfach als Service buchbaren Formularanwendungen zur OZG-konformen Umsetzung bürgernaher Verwaltungsleistungen. Ergänzt um die individuelle Auftragsentwicklung von Online-Anträgen deckt sie damit den typischen Bedarf an Online-Formularen der Verwaltungen vollständig ab.

Die S-Management Services arbeitet im Formularmanagement eng mit der cit GmbH zusammen und hält eine strategische Beteiligung an dem Hersteller der in der öffentlichen Verwaltung weit verbreiteten Low-Code-Plattform cit intelliForm für modernes E-Government. Für den Erfolg seiner Kunden kooperiert das Unternehmen zudem mit zahlreichen wichtigen Impulsgebern im Public Sector wie AKDB, Boorberg, FrontDesk, Kohlhammer und msg. Zu den Kunden der S-Management Services in öffentlichen Verwaltungen gehören u.a. Berlin und die Freie und Hansestadt Hamburg, aber auch kleinere Kommunen wie die Stadt Schwäbisch Hall. Das Credo der S-Management Services ist es, Bürger digital zu begeistern. www.s-management-services.de Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de Firmenkontakt

cit GmbH

Andreas Mühl

Kirchheimer Str. 205

73264 Dettingen/Teck

+49 7021 / 950 858 -65

http://www.cit.de Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

