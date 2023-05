Startseite Großer Preis des Mittelstands: Nominierung der Jury! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-05-03 07:37. Bergers Partner hat Grund zur Freude: Die Kanzlei wurde für den renommierten Großen Preis des Mittelstands nominiert. Bergers Partner erreicht die Juryliste für den "Großer Preis des Mittelstands", der alljährlich von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergeben wird. Für den 29. bundesweiten Wettbewerb der Oskar-Patzelt-Stiftung um den "Großen Preis des Mittelstandes 2023? unter dem Motto "Gemeinsam Zukunft sichern" haben von den bundesweit insgesamt 4.075 Nominierten, 460 kleine und mittelständische Unternehmen, 14 wirtschaftsfreundliche Kommunen und 11 mittelstandsfreundliche Banken und Kreditinstitute die "Juryliste" als nächste Wettbewerbsstufe erreicht. Die Jury würdigt Unternehmen, die sich durch herausragende Leistungen in den Kategorien Gesamtkonzept, Kundenbindung, Marketing, Innovation und Personal auszeichnen. Besonders hervorgehoben ist der zukunftsorientierte Beratungsansatz von Bergers Partner, der auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen ausgerichtet ist. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden nicht nur eine erstklassige Steuerberatung zu bieten, sondern sie auch bei der Umsetzung nachhaltiger und digitaler Maßnahmen zu unterstützen. Als eine der ersten klimaneutralen Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland geht Bergers Partner mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie eine nachhaltige Unternehmensführung aussehen kann. Diese Qualitäten haben auch das Handelsblatt überzeugt: Bereits mehrfach wurde die Kanzlei als TOP Steuerberater und TOP Wirtschaftsprüfer ausgezeichnet. Die Nominierung für den Großen Preis des Mittelstands ist nun ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von Bergers Partner. "Wir sind stolz darauf, dass unsere zukunftsorientierte und nachhaltige Beratungsarbeit Anerkennung findet", sagt der Partner der Kanzlei, Philip Nendza. "Die Nominierung der Jury für den Großen Preis des Mittelstands ist eine große Ehre für uns und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden auch in Zukunft alles dafür tun, um unseren Mandantinnen und Mandanten eine bestmögliche Beratung zu bieten." Die Verleihung des Großen Preises des Mittelstands findet im Herbst 2023 in Düsseldorf statt. Wir sind gespannt, ob Bergers Partner auch hier eine Auszeichnung erhalten wird und drücken für unser "Heimspiel" schon jetzt die Daumen. Weitere Informationen sind unter " Gemeinsam Zukunft sichern " - PT-Magazin abrufbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bergers Partner Steuerberater Wirtschaftsprüfer PartG mbB

