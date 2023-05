Startseite Blue Lagoon stößt bei Bohrungen entlang des Streichens östlich der Ressource "Boulder Vein" auf weitere bedeutende Abschnitte Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-05-02 19:12. 2. Mai 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) freut sich, die endgültigen Ergebnisse des Phase-II-Bohrprogramms 2022 auf seinem ganzjährig über Straßen zugänglichen Goldprojekt Dome Mountain bekannt zu geben, das nur 50 Autominuten von Smithers, British Columbia, entfernt liegt. Die Bohrungen in diesem Gebiet zielten darauf ab, Anschlussuntersuchungen der hochgradigen Erzgangabschnitte in Bohrloch DM-21-224 durchzuführen. Dieses Bohrloch, das von der Chance Structural Area aus niedergebracht wurde, wurde in Richtung der Zone Boulder East gebohrt (Abbildung 1). Bohrloch DM-21-224 durchteufte zwei wichtige Gold-Silber-Erzgänge: - 14,80 g/t Au und 68,6 g/t Ag über 7,31 Meter (381,20-388,51 Meter), einschließlich 62,60 g/t Au und 302,0 g/t Ag über 1,10 Meter

- 26,90 g/t Au und 157,0 g/t Ag über 1,04 Meter (443,52-444,56 Meter). Die Bohrungen von 2022 wurden von einer neuen Bohrplatte aus niedergebracht, die näher an der Erzgangstruktur liegt (Abbildung 1). Das erste Bohrloch (DM-22-232) sollte ganz auf die Nähe des Abschnitts von DM-21-224 abzielen. Anschließende Bohrlöcher (-234) testeten das Bohrloch -224 neigungsabwärts, während die Bohrlöcher DM-22-235 und -238 entlang des Streichens, rund 50 Meter in jede Richtung, testeten. (Bohrloch DM-22-237 wurde aufgrund technischer Probleme aufgegeben und als Bohrloch DM-22-238 neu gebohrt). Tabelle 1: Bohrkragen-Spezifikationen, Boulder East Bohrloch-Nr. Location (UTM Zone 9 North) Gesamttiefe (m) Richtung Konzessionsgebiet Rechtswert Hochwert Höhenlage Azimut Einfallswinkel

DM-22-232 653742,113 6069035,291 1256,965 353,00 180 -52 238538

DM-22-234 653742,106 6069035,548 1256,957 566,00 180 -60 238538

DM-22-235 653743,047 6069035,263 1256,805 400,00 166 -52 238538

DM-22-237 653740,211 6069034,630 1256,819 53,07 195 -52 238538

(aufgegeben)

DM-22-238 653740,211 6069034,630 1256,819 347,38 195 -52 238538

INSGESAMT 1719,45

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70335/BlueLagoon_020523_DEPR... Abbildung 1: Bohrplan von Boulder East Beobachtungen und Ergebnisse Die Bohrungen in diesem Gebiet durchteuften die typische Lithologie aus einem Oberflächenraster gemischter Argilite, die von lithischen Tuffen unterzogen sind. Beide sind von mäßigem Ton +/- Pyrit-Quarz und Chlorit überlagert und stark zerklüftet und verworfen. Diese sind von einem dicken Paket aus vorwiegend Feldspat-phyrischen Kristalltuffen mit eingebetteten lithischen/Lapilli-Tuffsteinen unterzogen. Die anvisierte Quarz-Karbonat-Sulfidmineralisierung wurde in Bohrloch DM-22-232 durchteuft. Die Erzgangzone tritt von 284,75 bis 293,20 Metern auf und besteht aus gescherten Quarz-Karbonat-Sulfid-Erzgängen mit rund 10% Pyrit und weniger Chalcopyrit und Arsenopyrit, die in ungleichmäßigen Blasen innerhalb der Erzgänge und eingesprengtem Pyrit in den alterierten Tuffstein-Wirtswandgesteinen konzentriert sind. Bohrloch DM-22-234 sollte die Abschnitte neigungsaufwärts in -224 und -232 testen, während die Bohrlöcher DM-22-235 und -238 das Ziel hatten, 50 Meter entlang des Streichens nach Osten bzw. Westen zu testen. Bohrloch DM-22-234 durchteufte keine vergleichbare Mineralisierung in der geplanten Tiefe. Mehrere kleine ( 30 ppm Au) wurden mit gravimetrischer Brandprobe analysiert. Standard- und Leerproben wurden von Unternehmenspersonal eingebracht. Das Bohr- und Probenahmeprogramm wurde von Unternehmenspersonal unter Leitung von Ted Vanderwart, P.Geo, durchgeführt. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung wurden von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt. Weitere Informationen erhalten Sie über: Rana Vig

President und Chief Executive Officer

Tel.: 604-218-4766

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung. Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können in der Regel, jedoch nicht immer, an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder die zukünftige Förderung von Mineralvorkommen erforderlich sind, Volatilität von Gold- und Silberpreisen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

