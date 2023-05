Reisetipp Kenia: Safari-Reise mit Strandurlaub am Diani Beach in Afrika

Kenia ist eines der beliebtesten Reiseziele. Denn neben traumhaften Stränden wie dem weltberühmten Diani Beach bietet Kenia zahlreiche Nationalparks und Reservate mit einer großen Vielfalt an Wildtieren. So lockt in Kenia also zum einen der Diani Beach als langer, breiter, weicher Sandstrand mit türkisblauem Wasser und vielfältigen Wassersportmöglichkeiten, auch dank ganzjährig warmer Luft- und Wassertemperaturen und viel Sonnenschein. Und zum anderen gilt Kenia auch als eines der besten Safariländer der Welt. Eine Safari in Kenia verspricht echtes Abenteuer und die Möglichkeit, die afrikanische Wildnis hautnah zu erleben. Kenias Landschaften sind unberührt, abwechslungsreich und beeindruckend. Den entspannten Strandurlaub und das spannende Safari-Erlebnis verbinden so genannte Kombi-Reisen. Bei Kenia-Profis wie dem Spezialreiseportal kenia-safari-reisen.de werden die Reiseelemente so geplant, dass sie nahtlos ineinandergreifen. So berücksichtigen die Kenia-Experten bei der Planung einer gelungenen Kenia-Safari-Reise verschiedene Faktoren wie den Komfort des Fahrzeugs, die Länge der täglich zurückgelegten Strecke und die Qualität der Übernachtungscamps. Ein Tipp ist, für die Safarifahrten auf der Kenia-Safarireise Geländewagen anstelle von Minibussen zu wählen, da diese eine bessere Sicht ermöglichen und auch der Sitzkomfort für den Jeep spricht. Mit einer sorgfältigen Planung und der Auswahl der richtigen Nationalparks oder Schutzgebiete kann man eine unvergessliche Kenia-Safari erleben.

Highlight der Kenia-Safari-Reise: Safari inmitten der Tage am Diani Beach in Afrika

Die Kilimanjaro Safari ist eine Safari-Tour durch die Nationalparks Tsavo West und Amboseli - mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Kilimanjaro. Am ersten Tag werden die Teilnehmer von ihrem Hotel abgeholt und fahren zunächst in den Tsavo West Nationalpark. Dort haben die Teilnehmer der Kenia-Safari die Möglichkeit, auf einer Pirschfahrt die beeindruckenden Tiere, darunter vielleicht Elefanten, Löwen, Leoparden, Geparden, Büffel, Giraffen oder Zebras, inmitten der faszinierenden Landschaft zu erleben. Am Abend geht es zurück zur Unterkunft Severin Safari Camp oder Kilaguni Serena Lodge, in der die Safari-Teilnehmer entspannen und das Abendessen genießen können. Am nächsten Morgen geht es früh los und die Teilnehmer der Kenia-Safari fahren weiter zum Amboseli Nationalpark, berühmt für seine riesigen Elefantenherden. Neben Elefanten gibt es zahlreiche weitere Tiere wie Giraffen, Zebras, Büffel, Impalas, Gnus und große Raubkatzen wie Löwen, Geparden und Leoparden zu sehen. Nach einer Pirschfahrt und einem Mittagessen in der Ol Tukai Lodge oder Amboseli Serena Lodge geht es am späten Nachmittag erneut auf eine Pirschfahrt. Am dritten Tag gibt es noch eine Frühpirsch, bevor die Tour endet und die Teilnehmer zurück zu ihrem Strandhotel gebracht werden. Die Kilimanjaro Safari garantiert also neben der beeindruckenden Aussicht auf den Kilimanjaro zahlreiche unvergessliche Erlebnisse.

Kenia-Safari-Reise mit Strandurlaub: Afrikas Diani Beach sorgt für Abwechslung

Doch es sind nicht nur die aufregenden Tage auf der Safari, die die Kenia-Safari-Reisenden erwarten. Auch das 5-Sterne Luxushotel Swahili Beach Resort am Diani Beach ist ein beeindruckendes und wunderschönes Hotel, das harmonisch arabische, ostafrikanische und indische Elemente vereint und an einen Sultanspalast erinnert. Die Lage direkt am kilometerlangen, weißen Traumstrand Diani Beach ist perfekt. Die stilvolle Anlage ist von einem riesigen, tropischen Garten umgeben. Die Poollandschaft mit Poolinseln und weitläufigen Terrassen ist einfach überwältigend und bietet zahlreiche lauschige Außensitzbereiche. Die 140 Gästezimmer sind mit orientalischen Bögen, Stuck-Ornamenten, Mosaiken und von Tüll umhüllten Baldachin-Betten ausgestattet. Der Spa- und Wellnessbereich mit Fitnesscenter, Sauna und Friseur befindet sich auf einem Felsplateau mit Blick auf den türkisblauen Ozean. Das Wassersportzentrum am Strand bietet eine Tauchschule, Windsurfen, Kitesurfen und Hochseefischen an. Die Restaurants des Hotels verwöhnen die Keniareisenden mit feinster Kulinarik, so dass die Urlauber in diesem Luxushotel traumhafte Tage verbringen können.

Weiterführende Informationen zum Thema auf:

https://www.kenia-safari-reisen.de/urlaub-diani-beach-afrika

Kurzprofil:

Seit 30 Jahren organisiert das engagierte Team von Safari-Tours Reisen nach Kenia. Die gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen nicht nur über jahrzehntelange Erfahrung in der Reisebranche. Sie haben Kenia auch vielfach persönlich besucht. Die Kenia-Reisefachleute können aufgrund ihrer umfangreichen Kenntnisse für ihre Kunden empfehlenswerte Kenia-Reisen einschließlich gut organisierter Einzelsafaris zusammenstellen, die den Wünschen der Kunden entsprechen.

Unternehmensinformation:

Safari-Tours

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha