Kurz und günstig den Kenia Urlaub aufwerten: Mit einer Jeep Safari in den Tsavo

Wer seinen Urlaub mit aufregenden Erlebnissen verbringen möchte, die noch lange in Erinnerung bleiben, für den ist eine Safari in den unberührten Landschaften Afrikas genau das Richtige. Eines der besten Safari-Länder Afrikas ist natürlich Kenia. Schließlich ist Kenia weltweit für seine faszinierenden Landschaften und seine beeindruckende Tierwelt bekannt. Für ein gelungenes Safari-Erlebnis in Kenia ist eine Jeep-Safari eine empfehlenswerte und günstige Möglichkeit, die afrikanische Tierwelt hautnah zu erleben. Die Jeeps sind speziell für Safaris ausgerüstet und bieten nicht nur eine perfekte Sicht auf die Umgebung und die sich nähernden Wildtiere. Auch haben Teilnehmer einer Jeepsafari den Vorteil, die Nationalparks in wirklich komfortablen Fahrzeugen zu erkunden. So können die Safarigäste die einzigartigen Momente und Erlebnisse inmitten der Natur wirklich genießen. Wer seine Safari bei den Kenia-Safari-Experten von kenia-safari.de bucht, profitiert nicht nur von der guten Organisation der Kenia-Safaris, sondern auch von den kleinen Gruppen, in denen die Safari-Touren stattfinden.

Als Jeepsafari ist die Kenia Safari günstig und gleichzeitig komfortabel

Ein Tipp für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ist die „2,5 Tage Tsavo Ost Safari“. Die Tsavo Ost Safari "Kenia Compact" bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt des Tsavo Ost Nationalparks zu erleben, einem der ältesten und größten Nationalparks Kenias, der für seine vielfältige Tierwelt und faszinierende, trockene Landschaft bekannt ist. Die Jeepsafari beginnt mit der Abholung vom Urlaubshotel und der Fahrt in den Nationalpark, wo die Safariteilnehmer am Parkeingang vom Safari-Guide in seinem offenen Geländewagen erwartet werden, mit dem sie auch gleich die erste Pirschfahrt auf dem Weg zur Safariunterkunft erleben. Unterwegs stehen die Chancen gut, Zebras, Antilopen, Gazellen und Giraffen zu sehen, bevor die Safariunterkunft erreicht wird: das Satao Camp, idyllisch an einem Wasserloch im Tsavo Ost Nationalpark gelegen. Das Satao Camp bietet nicht nur Unterkunft und leckeres Essen, sondern auch die Möglichkeit, direkt vom Zelt aus die Tiere zu beobachten, die sich am Wasserloch versammeln. Nach dem Mittagessen startet eine weitere Pirschfahrt, um die Tierwelt aus nächster Nähe zu erleben. Der Tsavo Ost beheimatet neben den berühmten roten Elefanten auch große Raubkatzen wie Löwen, Leoparden und Geparden sowie zahlreiche weitere Tiere. Abends im Camp können sich die Safarigäste am Lagerfeuer aufwärmen und den Abend ausklingen lassen, bevor sie in ihren komfortablen Zelten übernachten.

Auf Jeepsafari im Tsavo Ost im charmanten Zeltcamp übernachten

Der nächste Tag beginnt mit einer Frühpirschfahrt. Die Morgendämmerung bietet oft einzigartige Tierbeobachtungen, da die Teilnehmer der Jeepsafari die Möglichkeit haben, Tiere zu sehen, die tagsüber nicht aktiv sind. Nach dem Frühstück im Camp können die Gäste der Jeepsafari in aller Ruhe das Wasserloch und die dort häufig anzutreffenden Tiere beobachten. Nach dem Mittagessen geht es auf der Jeepsafari auf eine weitere Pirschfahrt und es besteht die Möglichkeit, einen romantischen Sundowner im Busch in der Steppe zu genießen. Am dritten Tag endet die Jeepsafari im Tsavo Ost Nationalpark mit einer letzten Frühpirsch und einem Frühstück im Satao Camp. Danach fahren die Safarigäste zurück ins Ferienhotel, wo der entspannte Badeurlaub fortgesetzt werden kann.

https://www.kenia-safari.de/jeep-safari.htm

Seit über 30 Jahren organisieren die gut geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Reiseportals kenia-safari.de Safaris in Kenia. Das Team verfügt über eine sehr große Erfahrung, denn alle Mitarbeiter haben Kenia bereits mehrfach besucht. Für ihre Kunden stellen sie Safaris zusammen, die den individuellen Kundenwünschen entsprechen. Darüber hinaus berücksichtigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kenia-Safari-Spezialisten aktuelle Entwicklungen in der Reisebranche, so dass eine umfassende Beratung der Kunden möglich ist.

