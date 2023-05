Startseite "Ist die Wirtschaft noch zukunftsfähig? mit Dr. Johanna Dahm, Roland Tichy, Julien Backhaus, Mike Knauff, Uwe Bingel, Jane Uhlig Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2023-05-01 12:12. AWARD-Verleihung I Podiumsdiskussion I Buchpräsentation mit Dr. Johanna Dahm, Roland Tichy, Julien Backhaus, Mike Knauff, Uwe Bingel, Jane Uhlig AWARD-Verleihung & Podiumsdiskussion & Buchpräsentation mit Bestseller-Autorin Dr. Johanna Dahm, Wirtschaftsjournalist Roland Tichy, Verleger Julien Backhaus, Börsen-Experte Mike Knauff, Uwe Bingel, Bosch Global Transformation Frankfurt am Main, 2.5.2023 Podiumsdiskussion, Award-Verleihung und Buchpräsentation "Atlas der Entscheider" von Dr. Johanna Dahm "Ist die Wirtschaft noch zukunftsfähig? - Das Streben nach großen Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung" am Freitag, 19. Mai 2023, 15.00 Uhr Foyer Studio Muc, Kleyerstrasse 1, Halt Gallus, Parkhaus Neue Mainzer oder Weilburgstrasse, Frankfurt am Main Ablauf: 15.00 Opening

15.30-16.45 Podiumsdiskussion

16.45 Award Verleihung / Top-Experten Award für die beste Entscheidungsexpertise im Deutschsprachigen Raum wird an Dr. Johanna Dahm verliehen

17.00 Signierstunde und Get Together

Für Erfrischungen und Snacks ist gesorgt. Moderation: Jane Uhlig, Publizistin und Kommunikationsexpertin Wir freuen uns über Ihre Akkreditierung bis zum 16.5.2023 an: jane.uhlig@janeuhlig.de. Infos: 0151-11623025. Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie Jane Uhlig bitte gerne unter: jane.uhlig@janeuhlig.de oder Handy: 0151-11623025 Gerne stehen Ihnen die Diskutanten der Podiumsdiskussion und die Mit-Autoren des Buches "Atlas der Entscheider" für Interviews zur Verfügung. Dr. Johanna Dahm Die in Frankfurt lebende Entscheidungsexpertin und gefragte Unternehmensberaterin zählt über 2000 Beratungsstunden allein während der Pandemie. Sie ist Herausgeberin und Autorin der Buchreihe "Atlas der Entscheider", dessen erster Band 2facher Bestseller war. Sie ist Inhaberin von Dahm International Consulting und berät Konzerne und Mittelstand zu Entscheidungs- und Organisationsfragen weltweit. Zuvor hatte sie Führungsverantwortung in der Beratungs- und Health Care Industrie, lebte und arbeitete u.a. in USA und Indien. Ihre Vision: Führungskräfte und überhaupt Menschen zu besseren Entscheidern zu machen und die unternehmerische Entscheidungskultur nach vorn zu treiben. Darum stellt die Kommunikations-, Kulturwissenschaftlerin und Wirtschaftsphilosophin im Atlas der Entscheider 2 Handlungsempfehlungen für Wirtschaft, Politik, UnternehmerInnen und Gesellschaft vor. Roland Tichy Roland Tichy war von 2007 bis 2014 Chefredakteur der WirtschaftsWoche. Nach zwei Jahren im Planungsstab des Bundeskanzleramts wechselte er als Bonner Korrespondent zur WirtschaftsWoche. Für das Handelsblatt leitete er das Berliner Büro. Für seine Kolumne "Tichys Totale" wurde er 2008 mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Seine Kolumnen hat er 2009 erstmals in Buchform veröffentlicht. Weitere Bücher schrieb Roland Tichy zum Thema Einwanderung und Bevölkerungsentwicklung, u.a. "Ausländer rein" und "Die Pyramide steht Kopf". Im Juli 2014 wurde Tichy zum Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung gewählt. Seit 2014 besteht das Onlinemagazin "TICHYS EINBLICK" und die gedruckte Zeitschrift gleichen Titels erschien ab 2016. Julien Backhaus Julien Backhaus ist deutscher Medienunternehmer, Verleger und ehemaliger Lobbyist. Mit 24 galt er als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland und fungiert als Herausgeber diverser Magazine. Zur Backhaus Mediengruppe Holding gehören zwei Zeitschriftenverlage und ein TV-Sender. Mike Knauff Mick Knauff ist wohl Deutschlands bekanntester Börsenkorrespondent und seit mehr als 20 Jahren an der Börse aktiv. Als bekennender Langfristanleger fühlt er Gästen sowie Börsenspiel-Teilnehmern der Börsen-Show auf den Zahn. Uwe Bingel Diplom-Wirtschaftsingenieur Uwe Bingel arbeitet seit 2019 bei Bosch Global Transformation. Davor arbeitete er in gehobenen Positionen u.a. bei Accenture. Jane Uhlig Moderatorin der Frankfurter Autorengespräche, publizierte zahlreiche Publikationen wie zum Beispiel "Mut zum Handeln" (Campus), "Das agile Unternehmen" (Campus), "Die kleine Zukunftsfibel" (Wiley) oder "Blondinen im Management - Was wir von Frauen im Management lernen können" (Jane's Verlag). Unter der Leitung von Altbundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog war sie als Geschäftsführerin und Kommunikationschefin im Konvent für Deutschland tätig. sie ist Herausgeberin des Online-Magazins Janes Magazin. Atlas der Entscheider Fragen Sie sich auch, ob es inzwischen mehr Erfolgsratgeber als erfolgreiche Menschen gibt? Und stehen Sie zugleich unter dem Druck, moglichst erfolgreiche Entscheidungen treffen zu mussen? Aber welche Methoden, welche Entscheidungsmodelle sind die richtigen, welche sind die, die Erfolg garantieren? Die Antwort ist einfach und liegt in der Individualitat und Qualitat unserer Entscheidungen und Ziele. Nach dem zweifachen Bestseller "Atlas der Entscheider" stellt dieser zweite Band "Von der Entscheidung zum Erfolg" die praxiserprobten Modelle, Techniken und Methoden durch die Personen vor, die sie angewandt haben - authentisch und messbar anhand ihrer eigenen Erfolgsgeschichte. "Denn neben unseren Entscheidungen sind es unsere Taten, die uber unseren Erfolg entscheiden." (Johanna Dahm / Heiko Stahnke) Das ganz Besondere: alle Einnahmen kommen zu 100 % einem Umweltprojekt zu, das sich dafür engagiert, Meere und mittlerweile auch Flüsse von Plastikmüll zu befreien. Autoren und auch der Verlag haben am "Atlas der Entscheider" ehrenamtlich gearbeitet. Atlas der Entscheider. Inspirationen für Menschen und MacherInnen. Hg. v. Dr. Johanna Dahm Bourdon Verlag, Münster

Das Buch erscheint gebunden und als EBook auch im Handel JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str.

63477 Maintal

0151-11623025

https://janes-magazin.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten