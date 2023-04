Startseite Kronenberg24 stellt vor: Runde Gutscheindose aus Metall mit schwarzer Einlage Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2023-04-28 13:22. Geschenkdose aus Metall für Gutscheine im Kreditkartenformat Eine stilvolle und praktische Art der Aufbewahrung für Gutscheinkarten, Visitenkarten oder Visitenkarten-USB-Sticks im Kreditkartenformat bietet die runde Geschenkdose aus silbernem Metall (https://www.kronenberg24.de/cd-dvd-metallverpackung-metall-box-blechdose...). Diese hochwertige Dose wurde speziell für Gutscheinkarten im Kreditkartenformat entwickelt und bietet die Möglichkeit, diese sicher aufzubewahren und zu verschenken. Die runde Geschenkdose ist aus hochwertigem Metall gefertigt und verfügt über einen abnehmbaren Deckel, der perfekt auf das Unterteil passt. Das Format der runden Dose beträgt 123x10mm. Sie bietet mehrere Vorteile für die Aufbewahrung von Karten und Gutscheinen. Die Dose sorgt für einen hervorragenden Schutz vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Staub und Kratzern, die die Karten beschädigen würden. Die schwarze Einlage schützt die Karten vor Reibung und Abnutzung. Zusätzlich hebt die schwarze Einlage den farbigen Gutschein hervor und rückt ihn ins richtige Licht. Die Dose bietet Platz für eine oder mehrere Gutscheinkarten. Die Metallkonstruktion der runden Metalldose ist langlebig und kann wiederholt verwendet werden. Wiederverwendbarkeit ist gut für Umwelt. Darüber hinaus ist die runde Geschenkdose leicht, handlich und problemlos in einer Handtasche oder einem Rucksack transportierbar. Die Gutscheinkarten sind sicher aufbewahrt. Die Metalldose bietet die Möglichkeit der Personalisierung mit einem Logo oder Text. Die individuelle Personalisierung erfolgt per Aufkleber, Digitaldruck, 1C - Druck, Lasergravur oder Prägung. Auf diese Weise wird die Dose zu einem einzigartigen und individuellen Geschenk oder Werbemittel. Die runde Geschenkdose aus Metall ist eine elegante und ansprechende Art der Aufbewahrung für Gutscheinkarten, Visitenkarten oder Visitenkarten-USB-Sticks im Kreditkartenformat. Sie ist sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend und eignet sich perfekt als Geschenkverpackung oder als Aufbewahrung für eigene Gutscheinkarten. Kronenberg GmbH ist seit mehr als 15 Jahren im Bereich von Datenträger Produktion und Vertrieb tätig. Über 1.000 Produkte, wie CD, DVD und BluRay Rohlinge sowie Medien- und Geschenkverpackungen gehören ebenso zum Produktprogramm, wie eine eigene Druckerei. Keine Mindestabnahmemengen, die Produktion von Kleinstauflagen zu günstigen Konditionen und innovative Designer USB-Speichersticks sind weitere Spezialgebiete von Kronenberg GmbH. Kontakt

Kronenberg GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

040-67587714

www.kronenberg24.de